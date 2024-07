Coldiretti, Lollobrigida: investiremo su grano per stoccaggio naturale. Pac non sarà assistenziale. VIDEO

Roma - "C'è un altro fenomeno che esiste in Italia, il prezzo del grano è insostenibile. Siamo arrivati sotto i trenta euro, non regge un sistema che bisogno di grano e non si può immaginare di rinunciare al grano, perché non ci possiamo affidare a filiere esterne come abbiamo fatto con l'energia, per accorgersi poi del problema finché non te la fanno pagare tanto.

Bisogna avere uno stoccaggio naturale, che preserva anche il territorio sul cui grano investiremo. Non si assistono gli agricoltori, si incentivano a produrre meglio, a produrre di più, che è la logica nuova che cercheremo di impostare nella nuova PAC, che nasce proprio come incentivo a produrre, non la pagamento per non produrre, che è esattamente la negazione di quello che un agricoltore, per definizione, vuole fare nella vita".

Così Francesco Lollobrigida, Ministro Masaf, in occasione dell'assemblea Coldiretti a Roma

" Non ho mai incontrato nessun agricoltore, che possa essere definito tale, che dica "voglio un reddito di cittadinanza da agricoltura", al contrario incontro gente che vuole avere il giusto reddito per il lavoro che fa e la giusta riconoscibilità sociale, che è l'altro elemento che va inserito nel quadro di revisione di un modello in cui l'agricoltore era quello che doveva sperare che il figlio facesse altro: facesse il medico, facesse l'avvocato, facesse il cameriere, basta che non dovesse subire e patire quello che aveva patito negli ultimi anni.

Bisogna investire sulle scuole agrarie, su l'università, per far capire che cosa può dare invece l’agricoltura in alcuni settori come con il vino. Altri settori invece sono particolarmente penalizzati e poi si lavora anche su visioni strategiche all'interno del decreto, perché si vanno a operare alcune semplificazioni importanti. E' un seme quello, uno dei tanti semi che proviamo ad impiantare".