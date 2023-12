Coldiretti, Prandini: chiesto a Gesmundo di rimanere per i prossimi cinque anni, la sua è una intelligenza non comune

"Vogliamo essere ancora più protagonisti rispetto i temi e i tanti impegni verso le imprese e le sfide europee. Dobbiamo insistere con maggiore forza rispetto al passato. Ho chiesto al nostro Segretario generale Vincenzo Gesmundo di continuare a ricoprire la carica anche per i prossimi cinque anni, penso che sia un grande valore aggiunto e con una intelligenza non comune. Grazie al suo lavoro in Coldiretti in tutti questi anni oggi possiamo dire di esseer la più forte organizzazione di rappresentanza e non solo nell'ambito agricolo. Per tanto tempo qualcuno ci volebva confinare all'interno di un recinto, ma quel recinto noi l'abbiamo rifiutato e aperto un dialogo costruttivo con tutta la filiera agroalimentare per far fronte alle sfide. Servirà il massimo impegno da parte della dirigenza nazionale, dobbiamo ora essere ancora più protaginisti sul solco di quanto fatto in questi anni."

Così Ettore Prandini nel corso dell'Assemblea Coldiretti.