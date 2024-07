Coldiretti, Prandini: commissario Ue Agricoltura non sia condizionato da commissario Ambiente. VIDEO

Roma - "Auguriamo buon lavoro alla Von der Leyen e verificheremo se ciò che ha dichiarato corrisponderà al vero. Speriamo in approccio diverso rispetto ad ultimi 5 anni, dove si era scelto Timmermans. Commissario agricoltura non deve essere condizionato da commissario ambiente, altrimenti entriamo in un vortice che frenerà il settore agricolo.

Riguardo le emissioni in atmosfera si vedeva nella Zootecnia il male assoluto, questo da parte di alcune multinazionali e che oggi sono in Mediterranea, multinazionali che Europa si sono distinte a favore del Nutriscore. Fanno azioni di lobby in Europa e penso a tema packaging che aveva come fine la delocalizzazione".

Così Ettore Prandini, presidente Coldiretti, in occasione dell'assemblea in corso a Roma

"I Primi a salvaguardare ambiente sono agricoltori e i fitofarmaci sono un danno per gli agricoltori. Ma se riduciamo del 60% questo comporta perdita del 30% della produzione agricola. Contestualmente Cina aumenta produzione. Anche gli Usa hanno una visione diversa dalla nostra. Così noi abbiamo in Europa decrescita infelice con rischio import dei prodotti.

Serve obbligo di origine a livello europeo nell’etichetta e reciprocità. Stesse regole in ue devo essere rispettate anche quando importiamo. Anche il Codice doganale è centrale per la trasparenza delle filiere".