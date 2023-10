Coldiretti: Venerdi 13/10 giornata extravergine con Salvini, Tajani, Abodi, Schillaci e Zuppi

Arriva l’olio nuovo in Italia con la Giornata nazionale dell’extravergine italiano al Villaggio contadino della Coldiretti a Roma che sarà aperta dalla prima spremitura 2023 delle olive degli antichi romani appena raccolte dagli alberi del Colosseo a testimonianza di una tradizione millenaria Made in Italy che affonda le sue radici nella storia del nostro Paese.

L’appuntamento è nella Capitale venerdì 13 ottobre 2023 dalle ore 9 al Circo Massimo all’inaugurazione del Villaggio contadino della Coldiretti dove verrà allestito un vero e proprio frantoio che spremerà in diretta le prime olive che saranno raccolte in mattinata nel parco del Colosseo per assaggiare il nuovo olio che è il prodotto che ha fatto registrare i maggiori rincari nel carrello.

Alla vigilia del varo della manovra saranno presenti i vicepresidenti del Consiglio Matteo Salvini e Antonio Tajani oltre al ministro della Salute OrazioSchillaci, dello sport Andrea Abodi e alPresidente della CEI Matteo Maria Zuppi,insieme al Segretario Generale della Coldiretti Vincenzo Gesmundo e al presidente della Coldiretti Ettore Prandini,accanto a migliaia di agricoltori giunti da tutte le parti d’Italia a sostegno della candidatura della cucina italiana a patrimonio immateriale dell’umanità dell’Unesco.

Per l’occasione verrà diffuso l’esclusivo report su “Prezzi, l’autunno caldo dell’extravergine” sulle prime previsioni sulla produzione 2023 con i drammatici effetti dei cambiamenti climatici su prezzi e consumi ma anche le opportunità offerte dal Pnrr per salvare l’uliveto italiano. Verrà aperta la prima mostra “Uliveti d’Italia” con le diverse varietà di olive diffuse lungo tutta la Penisola, dalla Lombardia alla Sicilia.

Sarà inaugurato anche il primo salone dedicato al wellness olivicolo con creme, tisane e trattamenti “anti aging” grazie alle qualità nutritive dell’olio per pelle e organismo. Ma al Villaggio della Coldiretti si potrà anche andare a scuola di olio extravergine italiano nell’Oleoteca per imparare a scegliere l’olio d’oliva più adatto al cibo che si porta in tavola, per capire le sfumature di gusto e aroma.

Alla prima giornata inaugurale saranno presenti i vicepresidenti del Consiglio Matteo Salvini e Antonio Tajani oltre al ministro della Salute Orazio Schillaci, dello Sport Andrea Abodi e il Presidente della Cei Matteo Maria Zuppi, insieme al Segretario Generale della Coldiretti Vincenzo Gesmundo e al presidente della Coldiretti Ettore Prandini. Interverranno anche Felice Adinolfi – Università di Bologna, Stefano Barrese – Responsabile della Divisione Banca dei Territori Intesa Sanpaolo, Mirco Carloni – Presidente della Commissione Agricoltura alla Camera, Paolo De Castro – Parlamento Europeo, Luigi Ferraris – Amministratore delegato delle Ferrovie Stato Italiane, Antonio Gasbarrini – Policlinico Gemelli, Roberto Gualtieri – Sindaco di Roma, David Granieri – Presidente Unaprol, Giuseppe Ricci - Dg Energy Evolution Eni, Luigi Scordamaglia – Filiera Italia, Federico Vecchioni – Bonifiche Ferraresi, Alberto Villani – Pediatra Bambin Gesù, Università Tor Vergata, Francesco Vincenzi – Presidente di Anbi, Roberto Weber – Presidente Ixe’.

Il villaggio contadino è stato realizzato dalla Coldiretti a Roma, fino a domenica 15 ottobre, per far toccare con mano la centralità e i primati dell’agricoltura italiana e vivere un giorno da contadino tra le aziende agricole ed i loro prodotti, sui trattori, a tavola con le specialità 10%% italiane, in sella ad asini e cavalli o nelle fattorie didattiche dove i bambini possono imparare a pigiare l’uva, preparare la mozzarella, impastare il pane o fare l’orto. #stocoicontadini. Il Villaggio Coldiretti di Roma è anche l’unico posto al mondo dove per l’intero lungo week end tutti potranno vivere per una volta l’esperienza da gourmet con il miglior cibo italiano al 100% a soli 8 euro per tutti i menu preparati dai cuochi contadini che hanno conservato i sapori antichi del passato. Al Villaggio si possono anche scoprire le opportunità e i pacchetti vacanze offerti dagli agriturismi di Campagna Amica, promossi da Terranostra.