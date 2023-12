Comagri Report, De Castro: Agricoltori siano protagonisti della transizione ecologica, non imputati. VIDEOINTERVISTA

"Intanto è importante sottolineare le tante battaglie fatte dalla Commissione Agricoltura e Sviluppo rurale del Parlamento europeo, che hanno tamponato, o quantomeno rinviato, problematiche che hanno veramente messo gli agricoltori sotto accusa. Gli agricoltori devono essere i protagonisti della transizione ecologica, non gli imputati. E quindi su Regolamento fitofarmaci, il ripristino della natura, le direttiva emissioni siamo riusciti come Commissione a tamponare queste preoccupazioni, che erano molto diffuse nel mondo dell'agricoltura e dell'agroalimentare europeo. Ma ci sono stati anche tanti fatti importanti positivi: penso al nuovo Regolamento sulle indicazioni geografiche, penso alla stessa riforma della PAC che, pur raccogliendo l'invito a essere più sostenibili con gli eco schemi, però non ha perso quella dimensione economica e sociale che questo straordinario settore ha.”

Cosi ad AGRICOLAE Paolo De Castro in occasione del Comagri Report 2023.

“Sfide future: certamente il Regolamento packaging, perché quello che avevamo fatto in plenaria con un grande voto a maggioranza, ahimè, è stato smentito dal Consiglio. Quindi vedremo adesso nei triloghi, nel momento in cui le tre istituzioni si incontrano. Noi ci auguriamo e lavoreremo per far sì che la posizione del Parlamento emerga sulla posizione del Consiglio".