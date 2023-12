Comagri Report, Gesmundo: Coldiretti allargherà sede in Europa, saremo spina nel fianco. Senza agricoltori non si governa Ue

“Quella sulle pratiche sleali è una battaglia che abbiamo portato avanti negli ultimi anni con De Castro. Ciò che devasta un imprenditore agricolo è dover vendere ad un prezzo inferiore al costo di produzione i propri prodotti. Questa perciò è una legge che riequilibra i soprusi che spesso il mondo agricolo ha dovuto subire. C’è ancora chi si permette di dettare un contratto di fornitura abolendo il prezzo negoziato a livello nazionale e questo non è fattibile e tollerabile.”

Così Vincenzo Gesmundo, Coldiretti, nel corso del Comagri Report 2023.

“Noi abbiamo cultura di governo, non siamo filo governativi. È qualcosa di diverso. Parliamo con gli esecutivi, la cultura di governo ha poi un rovescio che si chiama conflitto. Attraverso quel conflitto avemmo modo di rasserenare gli animi col governo Prodi e da lì in poi comincio una stagione felice che ci ha portato a vivere per anni una situazione di grande armonia e capacità.

Domani ci sarà l’assemblea elettiva di Coldiretti, c’è grande afflato con questa presidenza. Domani lanceremo gli impegni per i prossimi cinque anni, uno sarà quello di diventare una spina nel fianco in Europa delle Commissioni. Stiamo tentando una acquisizione di una nuova sede doppia in termini di superficie perché Coldiretti sposterà in maniera violenta tutta la sua attenzione e capacità anche in Europa.

Non è più possibile assistere a ciò che sta avvenendo. Ieri Berlino è stata invasa da settemila trattori, tutti arrabbiati per la transizione ecologica che vuole ammazzare le imprese agricole e questo non è tollerabile. Noi mesi addietro fummo quelli che diedero del “cornuto” a Timmermans, noi difendiamo gli interessi delle imprese agricole. Meglio che si prendano del cornuto che le “incazzature” degli agricoltori, perché contro i contadini in Europa non si governa.”