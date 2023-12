Comagri Report, Lollobrigida: in Europa lavorare contemporaneamente a sostenibilità ambientale e produttiva. VIDEOINTERVISTA

"Se tu punti a uno dei pilastri solamente, sbilanci il quadro. E' quello che sta facendo l'Europa in questa fase. Noi dobbiamo lavorare da una parte sulla sostenibilità ambientale che sia sempre compatibile con la sostenibilità produttiva, perché avremmo altrimenti un processo - a parità di consumi - che ti induce a diminuire le tue produzioni in nome di una sostenibilità ambientale esclusivamente puntata sull'Europa. Sei costretto quindi a comprare merci da nazioni che invece non hanno alcun tipo di rispetto per la sostenibilità ambientale. E questo, essendo l'acqua e l'aria non esattamente legate ai confini, è esclusivamente una scelta suicida: diminuisci le produzioni ma non ottieni il risultato che ti sei posto.

Così ad AGRICOLAE Francesco Lollobrigida, Ministro dell'agricoltura, a margine del tradizionale incontro "Comagri Report" di approfondimento sull'attività della Commissione agricoltura del parlamento europeo organizzato a Roma.

"Allora l'Italia in questo si fa avanguardia di un sistema che mette in condizione di dire che noi pensiamo che i pilastri europei debbano essere rispettati tutti contestualmente, e su questo ci stiamo impegnando anche con argomentazioni sfidanti che io credo dopo il nove di giugno saranno sempre più forti in Europa. Bisogna chiarire che l'Italia non accetta degli elementi che vanno contro i principi dell'Europa.

Noi siamo nel libero mercato e sul sistema di etichettatura c'è una comunione di intenti sancita dai regolamenti europei. Quello deve essere mantenuto. Penalizzare un prodotto che non si produce con un etichettatura fuorviante nella comunicazione, perché una cosa è dire bere con moderazione è corretto, altra cosa è dire che il vino è dannoso per la salute. Ci spiegassero quelli che assumono questa etichetta perché noi viviamo mediamente dieci-venti anni in più delle popolazioni che scrivono che uno dei nostri prodotti di alimentazione consolidata come il vino, è un prodotto dannoso. Insomma, è una illogicità che a nostro avviso mira a fare altro, è un condizionamento del mercato e quindi va contro i principi dell'Unione europea.

Da questo punto di vista, anzi, l'Italia difende etichettature trasparenti. Noi vogliamo massima trasparenza perché quando si racconta come i nostri imprenditori agricoli trasformatori produttori realizzano i loro prodotti di qualità, si racconta un processo di rispetto dell'ambiente di rispetto dei diritti dei lavoratori, di rispetto delle tradizioni delle culture, che è unico e quindi noi possiamo essere il paradigma di una corretta impostazione da promuovere all'interno dell'Unione europea e con l'Unione europea da promuovere in tutto il resto del pianeta".