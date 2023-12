Comagri Report, Lollobrigida: lavorare in sinergia in Europa su obiettivi comuni, superando divisioni e instabilità precedenti

"Paolo de Castro è una delle persone di cui non si può fare a meno per fare sistema, sul piano esterno, perché le questioni devono essere fatte in sinergia. Fin dal primo giorno ci siamo confrontati sui temi principali che, ad ogni livello, mostra potenzialità e necessità di lavorare in maniera coesa: qui c'è poca ideologia. Abbiamo un grande valore aggiunto che mettiamo a frutto. Anche in commissione agricoltura di Camera e Senato gli scontri sono rari, con uno stimolo utile e in questi 15 mesi ho riscontrato in tutti gli ex ministri volontà di travalicare le divisioni, per definire i punti fermi su cui l'Italia si muove. Abbiamo condiviso alcuni obiettivi, come quello della qualità, il consumo del suolo, la centralità dell'asset agricolo nella nostra economia nazionale e le sue declinazioni fuori dai nostri confini".

Così Francesco Lollobrigida, Ministro dell'agricoltura, in occasione del tradizionale incontro "Comagri Report" di approfondimento sull'attività della Commissione agricoltura del parlamento europeo organizzato a Roma.

"L'Ue ha fatto alcuni errori, tra cui un atteggiamento ostile verso le produzioni, creando una dicotomia anomala tra transizione ecologica e l'agricoltura, pensando che la prima fosse possibile solo comprimendo la produzione, una follia dal punto di vista pratico e culturale. Al contrario la manutenzione del territorio passa dall'uomo, come diceva Sereni, o come viene sottolineato dalla legge Serpieri di 100 anni fa. C'è il ruolo di agricoltore come elemento naturale del territorio, e anche centrale, soprattutto pensando a quello che è accaduto in seguito alle recenti guerre. La scelta di affidarsi a filiere lunghe, verso paesi poco democratici, si è rivelata sbagliata, portando prima ad un aumento dei costi e poi ad un possibile condizionamento della nostra politica interna.

Il concetto di sovranità alimentare non è dettata da un'ideologia, non è una visione autarchica ma il contrario, perché siamo aperti verso l'esterno. Questa dinamica ci ha messo in condizioni di pensare alla sovranità di alimentare per essere immuni da eventi contingenti, così da avere catene di approvvigionamento certe.

Dobbiamo anche equilibrare il sistema, anche gestendo altre specie animali dell'ecosistema, ma servono anche investimenti maggiori, ad esempio lavorando sulla PAC: la difesa dell'Ucraina è decisiva per la nostra libertà, ma in un'ottica di allargamento dell'Ue non possiamo non tener conto delle sue dimensioni. Abbiamo poi lavorato sulle TEA, le tecniche evolutive avanzate. Nessuno vuole utilizzare a forza i farmaci per le fitopatie, anche causate dal cambio climatico, ma le tecniche di evoluzione ci consentono di diminuirne l'uso, tutto attraverso la ricerca e da non confondersi con gli OGM. Diminuendo le produzioni al contrario, lo ricordo, compreremo altrove, dove invece si usano farmaci 50-60 volte più che in Europa.

Anche sulla pesca, l'Italia ha votato contro i tagli, dove abbiamo votato contro, perché non la ritenevamo corretta. L'Italia è tra le prime tre nazioni europee e le nostre posizioni non segnano un indebolimento dell'UE. Abbiamo tante altre sfide che potremo condurre insieme, creando rete e relazioni con altri paesi, in precedenza l'Italia ha pagato l'instabilità, mentre la stabilità si raggiunge con obiettivi comuni, al di là dei cambi di governo".