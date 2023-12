Comagri Report, Mammi: bene il regolamento sulle IG, ora lavorare sul regolamento per l’utilizzo delle nuove tecniche genomiche. VIDEOINTERVISTA

"Beh, intanto un ringraziamento per l'ottimo lavoro svolto da Paolo De Castro, un maestro politico competente, capace di costruire il consenso e le alleanze che ci servono anche in Europa, a far prevalere i punti di vista del nostro Paese e delle nostre regioni. Importante è stato il regolamento sulle indicazioni geografiche, perché darà strumenti nuovi per promuovere ma soprattutto proteggere le nostre eccellenze in Europa e anche a livello internazionale: per esempio contrastando l'Italian sounding, le evocazioni e anche la sregolatezza che a volte troviamo sui mercati elettronici.

Così ad AGRICOLAE Alessio Mammi, assessore all'agricoltura della Regione Emilia-Romagna, a margine del tradizionale incontro "Comagri Report" di approfondimento sull'attività della Commissione agricoltura del parlamento europeo organizzato a Roma.

"C'è da lavorare invece sul Regolamento per l'utilizzo anche in Europa delle nuove tecniche genomiche, perché queste sono non la futura frontiera ma quello di cui abbiamo bisogno oggi per avere e produzioni varietà vegetali più resistenti e anche produttive. Dobbiamo quindi riaprire politicamente il tema a livello europeo. Invece giusto è stato rinviare il Regolamento sui fitofarmaci perché noi non dobbiamo come sistema istituzionale dare solo obiettivi, regole a volte difficilmente raggiungibili. Noi dobbiamo dare strumenti ai nostri agricoltori per salvare le produzioni in campo che purtroppo subiscono gli effetti dei cambiamenti climatici, ma anche di meno prodotti per la loro difesa. Il settore vegetale è quello che sta soffrendo di più in questa fase storica. Dobbiamo dare agli agricoltori dei nuovi strumenti per. Perché senza prodotto non c'è sviluppo, non c'è crescita".