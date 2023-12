Comagri Report, Rosati (Origin Italia): bene riforma IG, ora migliorare sistema qualità europeo. VIDEOINTERVISTA

"Quest'anno è un Comagri report più importante del solito perché con la applicazione e con la votazione della riforma - nei prossimi mesi poi sarà definitivamente approvata anche dal Parlamento - sul sistema delle indicazioni geografiche siamo a commentare un fatto molto importante del sistema della qualità europea ma soprattutto per l'Europa. Una riforma, questa europea, che guarda molto all'esperienza italiana e che nei prossimi anni potrà fare solo bene al nostro sistema dei prodotti DOP IGP.

Così ad AGRICOLAE Mauro Rosati, DG Origin Italia, a margine del tradizionale incontro "Comagri Report" di approfondimento sull'attività della Commissione agricoltura del parlamento europeo organizzato a Roma.

C'è da fare un grande lavoro ancora in Europa perché ci sono ancora tante altre cose da definire. Io penso all'armonizzazione dei sistemi di certificazione che dovremo fare nei prossimi anni. Penso soprattutto alla ripresa anche dei negoziati internazionali, soprattutto quello con l'Australia, perché con la battuta d'arresto che c'è stata, oggi è importante rimettere al centro dell'agenda questo tipo di accordo. C'è poi da fare anche un lavoro sulla struttura organizzativa della DG Agri, che è quella che dovrà poi gestire al meglio questa riforma e quella che poi a volte in questi anni è stata anche un limite, diciamo una sorta di collo di bottiglia che non ha permesso poi a tante imprese e a tanti consorzi di attualizzare le innovazioni attraverso le modifiche dei disciplinari, e attraverso tutto quello che poi generalmente viene chiesto al sistema europeo quando si parla di qualità.

Si tratta di un punto di partenza importante, un risultato politico importante, non solo per Paolo De Castro ma per tutta l'Italia. Ma avremo ancora diversi anni per lavorare e migliorare tutto il sistema della qualità europea, soprattutto quello italiano. Ma abbiamo capito che il rispetto del territorio, come l'hanno avuto i francesi in questi anni, e soprattutto anche certi localismi, è un aspetto molto positivo: produce economia e soprattutto, come ho cercato di dire da diversi anni a questa parte, riesce molto meglio a implementare sostenibilità non solo dal punto di vista sociale economico ma anche da quello ambientale. Quindi è un modello che consente di mettere a terra tutto quello che oggi ci richiede non solo il consumatore ma che ci richiede poi in generale l'attuale vita che che facciamo. Quindi credo che il modello italiano sia un modello da portare avanti. Dentro c'è la dieta mediterranea, c'è dentro il paesaggio, c'è tanto di quegli aspetti che oggi sono apprezzati e sono insomma basilari per difenderci anche da tutte le emergenze: non solo quelle climatiche ma anche quelle sociali".