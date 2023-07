Commercio estero, Coldiretti, export cibo in controtendenza (+19%)

In controtendenza aumentano le esportazioni alimentari che fanno segnare un balzo del 19% rispetto al mese precedente, in netta controtendenza rispetto al calo generale. E’ quanto emerge dall’analisi della Coldiretti sui dati Istat relativi al commercio estero a maggio 2023. A certificare il buon andamento dell’export alimentare – sottolinea la Coldiretti - è l’aumento del 9,3% delle esportazioni alimentari nei primi cinque mesi del 2003 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente che spingono il Made in italy a tavola ad un nuovo record dopo il massimo storico di 60,7 miliardi di euro registrato lo scorso anno grazie ai prodotti simbolo della Dieta Mediterranea come vino, pasta e ortofrutta fresca che salgono sul podio delle specialità italiane più venduti all’estero. Nel mondo il campione dell’export tricolore si conferma il vino mentre al secondo posto si piazzano la pasta e gli altri derivati dai cereali e in terza posizione – continua Coldiretti – ci sono frutta e verdura fresche, seguite dall’ortofrutta trasformata, dall’olio extravergine di oliva e dai salumi. Un successo che è sotto attacco secondo la Coldiretti dal terrorismo salutistico su vino e salumi, delle etichette a semaforo che bocciano le eccellenze tricolori, delle nuove norme sugli imballaggi e all’estremismo green con le fattorie equiparate alle grandi industrie inquinanti, fino al divieto della pesca a strascico fino al possibile l’arrivo dei prodotti artificiali. “Il contributo della produzione agroalimentare Made in Italy alle esportazioni e alla crescita del Paese potrebbe essere nettamente superiore e per questo serve cogliere l’opportunità del Pnrr per modernizzare la logistica nazionale ed agire sui ritardi strutturali dell’Italia sbloccando tutte le infrastrutture per migliorare i collegamenti tra Sud e Nord del Paese, ma anche con il resto del mondo per via marittima e ferroviaria in alta velocità, con una rete di snodi composta da aeroporti, treni e cargo” ha affermato il presidente della Coldiretti Ettore Prandini.​