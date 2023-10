Commissione Agricoltura approva la conversione in legge del Decreto 124/2023, Cerreto (FDI): grande passo in avanti per il Mezzogiorno

“Con questo provvedimento il Mezzogiorno compie un grande passo in avanti per il rilancio dell’economia, lo sviluppo e la crescita dimensionale del sistema produttivo e infrastrutturale. In particolare all’art. 7, in materia di strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, si prevede l’istituzione di una cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Così come l’art. 10, in materia di organizzazione della ZES unica per il Mezzogiorno, si prevede una struttura di missione con compiti di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio con il coinvolgimento di rappresentanti degli Enti pubblici, locali e di portatori di interessi diffusi. Contemporaneamente all’art. 17 vi sono disposizioni in materia di investimenti strategici ed infrastrutturali per la sicurezza del settore idrico. In tutti e tre i pilastri ci sarà il coinvolgimento del Ministro delle Politiche Agricole oltre i Ministri competenti per le materie afferenti. Si tratta di un vasto e ampio ambito di pianificazione, fondamentale per il rilancio del Mezzogiorno, cui il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni vuole conferire quella centralità che da anni è stata dimenticata.” Cosi l’on. Marco Cerreto, capogruppo in Commissione Agricoltura e relatore del provvedimento.