Commissione Europea apre alle TEA. De Carlo: Grande orgoglio. Italia ora si fa valere in Europa

“Non posso che accogliere con grande soddisfazione e un pizzico di orgoglio l’apertura arrivata dalla Commissione europea sulle TEA - Tecniche di Evoluzione Assistita. Finalmente l’Italia si fa valere in Europa, con provvedimenti che diventano pilota ed esempio a livello continentale; per questo, oggi la soddisfazione di vedere un provvedimento nato su mia proposta - con un disegno di legge e un emendamento approvato all’unanimità - diventare base per il futuro delle politiche agricole europee mi rende fiero del lavoro fatto finora, e soprattutto deve rendere fieri i cittadini italiani di vivere in una nazione che torna ad essere punto di riferimento in Europa. Il merito di tutto questo va al Governo Meloni, e in particolare modo al Ministro Francesco Lollobrigida, che con determinazione e coerenza ha saputo dettare la linea all’Europa. È anche un chiaro messaggio a tutti quei detrattori che, non sapendo o fingendo di non sapere di cosa si parla, hanno continuato ad attaccare il provvedimento confondendo le TEA con gli OGM: l’apertura di oggi, come se ce ne fosse bisogno, chiarisce ancora una volta la differenza netta tra questi due sistemi”: così il senatore e presidente della IX Commissione - Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare Luca De Carlo in merito all’apertura da parte dell’Unione Europa sulle TEA.