Confagricoltura, Arditti: In un mondo in armi le democrazie devono imparare a difendersi. VIDEOINTERVISTA

"La pace è un obiettivo giusto e nobile" dichiara convinto il giornalista Roberto Arditti alla presentazione del suo libro "La guerra in casa" presso la sede di Confagricoltura a Roma - "ma non può essere ottenuta e non può neanche essere ragionata evitando di conoscere le cose come stanno. Allora le cose stanno che nel mondo oggi la spesa militare complessiva ha superato i 2200 miliardi di dollari.”

”Le cose stanno che continenti, giovani e diciamo di nuova economia come l'Africa, il Medio Oriente e anche l'Asia stanno investendo in armi delle cifre che tra poco raggiungeranno quelle dell'Europa. Allora o ci rendiamo conto che la forza militare è uno dei più grandi fattori di cambiamento della storia, oppure noi nelle nostre democrazie continueremo a pensare che con la diplomazia o con la politica si può risolvere tutto. Purtroppo non è così. Vorremmo poter dire che le cose vanno in quel modo, ma in realtà non vanno in quel modo. Basta guardare alle porte di casa nostra. La Libia era un paese di grande influenza italiana. Oggi in Libia contano i turchi e i russi innanzitutto. E perché contano i turchi E i russi? Perché sono andati lì gli uni a sostenere militarmente il governo a Tripoli e gli altri per sostenere militarmente il governo in Cirenaica? Allora la difesa e la sicurezza sono al centro dell'agenda del XXI secolo e devono esserlo anche nei paesi democratici come l'Italia. Noi vogliamo continuare a essere una democrazia, ma le democrazie, per restare tali, devono anche imparare a difendersi. "