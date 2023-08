Confagricoltura Brescia: Per gli agriturismi bresciani l’estate 2023 è “all’insegna della normalità”

Un “ritorno alla normalità” per gli agriturismi bresciani. Dopo il boom dell’estate scorsa, quando il telefono non smetteva di suonare e sovente è capitato di dover dire dei “no” alle prenotazioni, la bella stagione 2023 segna un buon numero di avventori, ma senza il pienone. “Direi che ci assestiamo intorno a un 70-80 per cento della capienza, con sicuramente qualche picco in montagna e sui laghi – afferma Gianluigi Vimercati, vicepresidente di Confagricoltura Brescia e titolare di un agriturismo in Franciacorta -. L’estate 2023 non è come la scorsa, è più un ritorno alla normalità. L’effetto pandemia, che ha portato i più a prediligere l’aria aperta, il verde e la natura si è affievolito e sono tornate competitive le mete marittime estere come Grecia e Croazia. Agosto non è, da sempre, un mese interessante per il settore dell’agriturismo, non abbiamo mai segnato il tutto esaurito se non per il pranzo di Ferragosto, ma la passata stagione è stata davvero eccezionale per tutti, oggi è tutto molto più regolare. Abbiamo quasi il sold out per il ponte di Ferragosto, dopo si vedrà”.

Lo stesso vale per gli scorsi mesi, tra maggio e luglio, dove si è segnato un leggero calo, soprattutto degli stranieri. Le attese sono su settembre, periodo dedicato alla vendemmia, e sull’autunno, sempre contando sul ritorno di qualche turista dall’estero. Tutta da verificare, poi, la capacità di spesa delle famiglie bresciane, con le incognite sul futuro piuttosto nebulose. Anche per questo la durata delle vacanze si contrae e spinge verso soluzioni economicamente sostenibili, con prenotazioni in periodi di bassa stagione.

Anche i prezzi, negli agriturismi bresciani, non sono aumentati come in altre mete vacanziere: nelle località di punta si parla di rincari che raramente superano il dieci per cento, “una crescita dovuta più che altro alla risalita dei costi delle materie prime, in alcuni casi schizzati davvero alle stelle”, aggiunge Vimercati.

Confagricoltura Brescia, in questi mesi, ha lavorato molto sulle nuove generazioni, per far comprendere, a loro e al mondo della scuola, “quante e quali opportunità offre il settore dell’agriturismo – conclude Vimercati -, sia in campo agricolo sia in campo turistico, due comparti che, uniti, sono in grado di garantire posti di lavoro, qualità del lavoro e sicurezza”.