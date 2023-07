Confagricoltura Catania: Consorzi di bonifica oltre il danno la beffa. Acqua non c’è né ma arrivano comunque i ruoli di bonifica

Sono tante le richieste di intervento che ci giungono dai nostri associati, sembra quasi un grido di dolore, di chi quotidianamente cerca di far galleggiare i conti della propria azienda, di seguito vi riporto l’ultima in ordine di tempo:

“In riferimento alla nostra conversazione telefonica del giorno 20/07/2023, presentandomi come amico del Presidente Giosuè Arcoria, tengo a precisare che come sappiamo già la situazione irrigua gestionale e di manutenzione del nostro consorzio di bonifica è al quanto drastica e disastrosa. Ormai da anni assistiamo a un continuo prolungarsi di giorni di attesa come se aspettassimo che il buon Dio ci facesse cadere la manna dal cielo. Come a non dirlo noi tutti consorziati del comprensorio Motta siamo stati abbandonati dalle istituzioni e da chi ci dovrei rappresentare per cercare di risolvere la problematica gestione e manutenzione della rete idrica della nostra zona di riferimento. Tanto per citarla ricordo che ormai nella zona di confluenza in modo particolare contrada Dalmuso nonché zona Grandalo, la condotta versa in una situazione fatiscente x cui nel momento in cui si immette l’acqua vedi 20 giorni fà la condotta principale ha avuto i suoi soliti problemi degli anni precedenti. Ad aggravare la situazione e che oltre alla carenza di risorse per mancanza di accumulo di poca acqua nelle dighe, si ci unisce l’intervento non tempestivo e preventivo nei momenti in cui i lavori sarebbero stati fatti e programmati nel periodo fuori stagione e non nel momento quando si arriva che c'è l’esigenza di irrigare .Adesso trascorso questo tempo perduto e che non è possibile più recuperare, pare che un po' d acqua nella quota 102.50 sia stata messa, ma che comunque è poca per potere soddisfare tutti. Ci sono punti in cui l’acqua non arriva poiché il livello delle vasche di raccolta si deve tenere basso per non mettere sotto pressione la condotta per paura che si verifichi un danno imminente causa condotte ormai usurate e vecchie. Del tutto identica la situazione del nuovo ampliamento dove a tutt'oggi abbiamo un guasto nei pressi della Sicilzoo ancora gli agricoltori un litro d’acqua non l'hanno attinta. Riguardo questa zona ci sono punti dove la condotta è fatiscente vedi la zona prima menzionata, punti dove la condotta è stata ripristinata con tubi in polietilene e punti mi riferisco all’ultimo tratto in modo particolare a partire dalla zona di contrada policara dove la condotta versa in uno stato a dirlo poco fatiscente, lì la condotta si presenta in vetroresina e di cui ciò che ho descritto il Consorzio né a conoscenza...Ci auguriamo tempi di rinascita sia da parte della politica che anche dai rappresentanti di categoria e auguro un buon inizio di lavoro con la nuova elezione dell'organigramma di Confagricoltura di Catania”. Distinti Saluti Antonio ********.

Per non parlare dei ruoli che puntualmente stanno arrivando con importi più che raddoppiati rispetto all’anno precedente come ci sottolineano l’avvocato ******* titolare di una importante Società Agricola, insieme a tanti altri.

Le difficoltà sono enormi, come l’azienda ********, fiore all’occhiello della risicoltura italiana, che cerca di barcamenarsi con costi esorbitanti per non perdere quote di mercato, costretta a pompare acqua da un pozzo per mantenere la produzione.

Nell’ultimo, incontro tenutosi presso il Consorzio di Bonifica 9, il buon dott. Cocimano e l’ing. Cassese, ci hanno candidamente comunicato che non c’era acqua nelle dighe e quella poca disponibilità non avrebbe potuto essere fruibile ai più a causa delle innumerevoli rotture nella rete principale di adduzione.

Ma paradosso dei paradossi esiste un invaso, nel comprensorio, che contiene circa 120 milioni di metri cubi d’acqua ma non può essere utilizzata perché non funziona l’impianto di sollevamento guasto già dallo scorso anno.

Come già detto ed urlato a più voci non possiamo continuare in un regime di spicciola gestione delle emergenze, dobbiamo guardare avanti e lontano, stiamo raccogliendo tutte le segnalazioni che quotidianamente ci arrivano, le porteremo all’attenzione della parte politica affinché si intervenga per cercare di arrivare, se Dio vorrà, alla prossima stagione irrigua in condizioni più funzionali, ovvero fare la manutenzione a bocce ferme non quando la stagione irrigua è già iniziata con tutti i disagi che ne conseguono

Occorre pensare e programmare, un grande piano di ristrutturazione delle reti e degli invasi, ripensare alla gestione di consorzi in regime di ordinarietà, attivare tutti quegli strumenti anche di finanza creativa per abbatter i costi dell’energia, per esempio realizzare su tutti gli invasi impianti fotovoltaici flottanti, che oltre ad abbattere i costi dell’energia, potrebbero creare risorse economiche preziose nella gestione.

Ben venga il completamento della diga di Pietrarossa, Ben venga la legge di riordino dei Consorzi di Bonifica che l’Assessore Sammartino e il presidente Schifani, stanno cercando di portare avanti, ma se non mettiamo seriamente mano all’ammodernamento della rete, gli agricoltori rischiano di riceve una macchina già rottamata con la quale non si va da nessuna parte