Confagricoltura, De Carlo: inaugurata Sala Serpieri, suo messaggio sempre attuale. VIDEOINTERVISTA

"Partiamo dalla sala che è straordinaria, stupenda, frutto di un restauro meraviglioso." - non risparmia gli aggettivi il Sen. De Carlo per descrivere il restauro della Sala Serpieri della sede di Confagricoltura a Palazzo Della Valle, inaugurato stamane a Roma - "Si partiva già da un'ottima base. Il restauro è fantastico e quindi è stato un onore per me oggi partecipare, ma non è la prima volta che vengo in questa sala, ma oggi restaurata ha tutto un altro fascino. Dall'altra parte il messaggio di Serpieri è sempre attuale, lo è sempre stato. Sono 100 anni che il messaggio di Serpieri è attuale - su come coniugare le esigenze delle popolazioni che vivono in determinate aree e sulla stabilità di quelle aree- e quindi oggi più che mai dissesto idrogeologico, cura dell'ambiente, gestione dei boschi sono al top dell'agenda anche di questo governo. "