Confagricoltura Donna, Barrile: Acqua e cambiamento climatico temi da affrontare in maniera strutturale: la resilienza delle donne può essere la chiave. VIDEOINTERVISTA

“Sono due temi che si intersecano: non solo nella giornata di oggi ma nel sistema agricolo. Il tema dell'acqua e in generale il tema del cambiamento climatico è un tema che dobbiamo affrontare in modo strutturale, perché non abbiamo né risorse finanziarie né risorse personali per poterlo gestire in un'ottica puramente emergenziale.”

Così Annamaria Barrile - Direttore Generale Confagricoltura nel corso del convegno “Le donne dell'agricoltura italiana unite per l'acqua” organizzato da Confagricoltura Donna.

“Servono soluzioni drastiche che guardino lontano che guardino, attraverso l'innovazione e le tecniche di evoluzione assistita delle piante, alla creazione di un sistema produttivo resiliente rispetto a un cambiamento climatico irreversibile. La resilienza delle donne - quella che è stata comprovata essere un pò il baricentro della tenuta anche psicologica del nostro sistema durante la pandemia - può essere la chiave. Le donne imprenditrici in agricoltura, sebbene scontino alcune delle difficoltà tipiche di un mondo tradizionalmente a prevalenza maschile, danno prova di grande capacità di conduzione in condizioni critiche: in generale delle cose della vita, in particolare del sistema agricolo. Hanno, abbiamo la capacità di innovare più degli uomini, la capacità di pensare in modo ampio e di farlo anche in un'ottica di comunità. Quindi grande fiducia nel verso le nostre donne imprenditrici”.