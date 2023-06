Confagricoltura Donna, Parmigiani: cambiamenti climatici un enorme problema, donne parte attiva nella gestione. VIDEOINTERVISTA

“La componente femminile nel settore agricolo è molto numerosa, importante e attiva e per questo è giusto che abbia la possibilità di avere voce e di esprimere le proprie posizioni e opinioni. Ci sono tante proposte e tante idee per poter gestire sempre meglio questi cambiamenti climatici che stanno mettendo a dura prova tutto il nostro settore, e sicuramente le donne in agricoltura potranno essere parte attiva di un miglioramento della gestione degli effetti dei cambiamenti climatici, che è un grandissimo problema.”

Così Giovanna Parmigiani - Giunta Confagricoltura nel corso del convegno “Le donne dell'agricoltura italiana unite per l'acqua”organizzato da Confagricoltura Donna.

“Sappiamo bene che non c'è terreno fertile se non c'è acqua, se non c'è terreno fertile non produciamo cibo. Ormai negli anni si sono succedute varie siccità molto gravi. Non ci dimentichiamo quella dell'anno scorso che è stata tremenda, che ha portato danni economici e a una riduzione della produzione dal 30 al 50% a seconda delle produzioni in oggetto. Fino a 15 giorni fa la situazione era tragica e disperata: grazie alle acque che stanno arrivando in questi giorni sembra che stia migliorando. Purtroppo contemporaneamente abbiamo avuto anche degli eventi alluvionali gravissimi: io vengo dall'Emilia Romagna: vi garantisco che quella regione è duramente colpita. Bisogna che troviamo un sistema per gestire meglio questi eventi. E' necessario fare grandi investimenti perché di questo abbiamo bisogno e sicuramente, come Confagricoltura e come agricoltori, possiamo fare la nostra parte utilizzando molta innovazione nelle coltivazioni”