Confagricoltura, Giansanti: inaugurata Sala Serpieri, ora affrontare sfide importanti per il settore. VIDEOINTERVISTA

"È una giornata importante perché abbiamo voluto dare splendore a ciò che è già splendido." - è soddisfatto Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura, nel commentare l'inaugurazione della Sala Serpieri all'interno della sede romana dell'Associazione, dopo i restauri che hanno dato nuova luce agli affreschi cinquecenteschi - " Nel 1500 un allievo di Raffaello decorò questa bellissima sala. E oggi, secondo quelli che erano i valori, che ovviamente erano valori cristiani, che da sempre legano l'agricoltura alla Chiesa quindi il valore della terra, il valore del tempo richiamati oggi dal cardinale Zuppi, noi abbiamo voluto oggi inaugurare la sala totalmente ristrutturata perché in questa sala negli ultimi 40 anni si è discusso e sono state promosse le politiche per l'agricoltura italiana che tanto hanno fatto per le comunità interne, per le comunità rurali ma soprattutto per i cittadini.

Ci aspettano delle sfide importanti. Come tutti noi sappiamo gli effetti delle guerre in questo momento hanno un impatto significativo sul costo del carrello della spesa e credo che oggi le politiche per l'agricoltura siano centrali per il Paese perché ovviamente siamo un settore economico, ma anche per la tenuta dell'ambiente e del territorio. Noi siamo lo scheletro del Paese, ma soprattutto siamo la garanzia per i consumatori di cibo in quantità in qualità ma soprattutto sicuro. "