Confagricoltura: Irritec presente al convegno “Le donne dell’agricoltura italiana unite per l’acqua”

In occasione del convegno “Le donne dell’agricoltura italiana unite per l’acqua” organizzato daConfagricoltura, la più antica Organizzazione di tutela e di rappresentanza delle imprese agricole, tenutosi oggi presso il Palazzo della Valle a Roma,Giulia Giuffrè, membro del Consiglio d’Amministrazione e Ambasciatrice della Sostenibilità Irritec, ha preso parte al dibattito circa le nuove necessità in termini di irrigazione da parte degli agricoltori nel contesto attuale.

L’evento ha riunito le Donne del Vino, dell’Olio, dell’Ortofrutta e del Riso ed è stata un’occasione per parlare di come siccità, alluvioni e dissesto idrogeologico stiano mettendo a forte rischio le produzioni agricole e rendendo sempre più evidente lacorretta gestione dell’acqua in agricoltura. L’acqua, infatti, è tra le risorse fondamentali per la filiera agroalimentare, ma è necessario mettere in pratica un uso più efficiente delle risorse idriche in agricoltura e adottare politiche e strategie che ne promuovano l'uso sostenibile riducendo gli sprechi e le emissioni di gas serra.

La proposta di Irritec, tra i leader mondiali nel settore dell’irrigazione di precisione, nasce dalla volontà di migliorare la vita degli agricoltori, permettendo livelli più alti di precisione ed aumentando la produzione con sempre meno sforzi. L’irrigazione a goccia permette di distribuire acqua e soluzioni nutritive in piccole quantità, mantenendo il livello di umidità ideale della zona radicale e garantire un’efficienza irrigua, mentre la digitalizzazione delle coltivazioni consente di monitorare il campo in tempo reale, anche da remoto. In qualsiasi momento l’agricoltore può sapere esattamente di cosa ha bisogno il campo. Tutto ciò aumenta la produzione, risparmiando allo stesso tempo acqua ed energia, e riducendo l’uso di fertilizzanti e pesticidi, ottimizzando i costi e aumentare la superficie irrigabile.

“Stiamo vivendo un periodo di forte consapevolezza per il settore agricolo italiano in cui è sempre più importante saper gestire in maniera ottimale la risorsa idrica. Noi di Irritec siamo al fianco degli agricoltori per supportarli con i nostri sistemi di irrigazione a goccia e di digitalizzazione delle colture per aumentare la produzione e, al contempo, ridurre l’impatto ambientale”, ha dichiarato Giulia Giuffrè, membro del Consiglio d’Amministrazione e Ambasciatrice della Sostenibilità Irritec.