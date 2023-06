Confagricoltura Piacenza: educazione fisica al Respighi pedalando in bici fino all’agriturismo

Alcune fortunate classi del liceo scientifico Lorenzo Respighi di Piacenza hanno in questi giorni sperimentato un modo alternativo di svolgere educazione fisica. Gli alunni delle classi 2a L, 4a A, 4aG e 5a A a turno e accompagnate dai rispettivi insegnanti: Stefano Merli, Stefano Quagliaroli, Giovanna Bianchi, Rosario Madaffari, Paola Cervato e Francesco d’Aversa, in sella alle loro biciclette hanno pedalato lungo l’argine del Po sino a raggiungere l’agriturismo Boschi Celati di Fossadello. L’avventura è stata inclusiva permettendo di partecipare anche a chi non poteva andare in bicicletta per la gioia di tutta la classe unita. I gruppi sono stati guidati dalla coordinatrice di Infoambiente, l’architetto Alessandra Bonomini, nell’ambito del laboratorio PAesSSAGGIO di TESTIMONE per la lettura dei paesaggi fluviali sul tracciato della ciclovia VenTo e nel territorio di MAb Unesco Po Grande. Ad accoglierli in agriturismo Giovanna Montesissa, coordinatrice piacentina di Agriturist, l’associazione che raggruppa gli agriturismi di Confagricoltura Piacenza, con una genuina merenda ristoratrice. “È un’esperienza molto bella – commenta Montesissa – i ragazzi sono soddisfatti e per noi è un’occasione per far conoscere le nostre realtà. Ci sono diversi agriturismi alle porte della città e anche nei paesi lungo il Po che possono sfruttare i percorsi lungo gli argini. Pure in collina è possibile realizzare itinerari adatti. Agriturist e Confagricoltura promuovono il turismo lento di cui le escursioni in bicicletta sono una possibilità, come le passeggiate a piedi o a cavallo. I nostri agriturismi fanno anche parte di AgriCycle l’associazione che promuove il cicloturismo e l’esperienza scolastica può essere un primo passo per avvicinare i ragazzi e le loro famiglie a questa realtà. Come Agriturist lavoriamo da tempo per accogliere sia scolaresche che famiglie, offrendo buon cibo e prevendendo anche servizi adatti a chi ci raggiunge in bicicletta. Il nostro territorio si presta particolarmente allo sviluppo di queste attività”. La ciclovia VenTo che collega Venezia a Torino sta prendendo corpo anche nella nostra provincia con l’attenzione e le energie di diversi enti locali che lavorano al suo sviluppo. “Invitiamo le scuole a prendere contatto con Confagricoltura Piacenza e Agriturist, per studiare insieme i percorsi ottimali, in funzione della collocazione degli istituti, così da poter coinvolgere più scuole e più agriturismi. Ringraziamo in particolare queste prime classi con i loro docenti che hanno fatto da pionieri e volentieri ci mettiamo in gioco, convinti che anche questo è un modo efficace e bello per appassionare i ragazzi ad uno stile di vita sano, avvicinarli a un modo positivo di vivere e apprezzare la natura e l’agricoltura”.