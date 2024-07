Confagricoltura Puglia. Xylella, ok i 30 mln nel DL Agricoltura. Adesso avanti con commissario e misure speciali

"I 30 milioni di sostegno alle imprese agricole colpite dalla Xylella, inseriti nel Dl Agricoltura, rappresentano un passo importante e sicuramente positivo. C’è certamente molto ancora da fare considerati i danni fatti al territorio e all’economia del Salento". Così il presidente di Confagricoltura Puglia, Luca Lazzàro, commenta il recente emendamento che stanzia la somma a favore del territorio.

"Per iniziare a sanare la situazione e permettere agli agricoltori di ripartire, è necessario attuare immediatamente ciò che proponiamo da sempre: l’istituzione di un commissario straordinario nominato dal Governo, oltre a una struttura e maggiori risorse economiche per affrontare l’emergenza Xylella fastidiosa in Puglia."

La diffusione della Xylella, partita dalla provincia di Lecce, ha ormai coperto gran parte della provincia di Brindisi, raggiunto il Tarantino e, dal 2018, superato i confini della provincia di Bari. In 14 anni, l'area interessata dall'infezione è passata da 8.000 a circa 160.000 ettari, con una perdita netta di 30.000 posti di lavoro.

"Servono più di 1,5 miliardi di euro per far ripartire – prosegue Confagricoltura - l’economia del territorio e far risorgere il Salento. A essere colpita non è solo l'economia agricola, ma anche quella turistica, legata alla fortissima caratterizzazione di tutta la zona a Sud di Bari. Le bellezze paesaggistiche, la cultura e le tradizioni del Salento non devono rischiare di scomparire. Siamo certo che il Governo saprà individuare con decisione e tempestività ulteriori risorse e soluzioni per la rinascita ". Confagricoltura Puglia richiama l'attenzione sulla necessità di interventi infrastrutturali e di ricerca per combattere efficacemente il batterio e la sua propagazione. "L’olivo è stato anche il simbolo del G7. È fondamentale adesso – conclude - investire in programmi di ricerca scientifica per trovare soluzioni sostenibili e a lungo termine contro la Xylella fastidiosa. Inoltre, dobbiamo supportare gli agricoltori con incentivi per la riconversione delle colture e l'adozione di pratiche agricole innovative. Solo attraverso una sinergia tra tutti i livelli di governo, le associazioni di categoria e gli agricoltori, potremo fronteggiare efficacemente questa crisi e gettare le basi per un futuro più prospero e sostenibile per la Puglia."