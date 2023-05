Confagricoltura Veneto: Dell’Acqua, scelta giusta per affrontare l’emergenza siccità

Confagricoltura Veneto plaude alla nomina del veneto Nicola Dell’Acqua, nuovo commissario straordinario per l’emergenza idrica, augurandogli buon lavoro.

“La scelta di Dell’Acqua è estremamente positiva – commenta Lodovico Giustiniani, presidente di Confagricoltura Veneto -. In Veneto ha dimostrato grandi capacità in una serie di situazioni emergenziali, vedi gli interventi legati alla tempesta Vaia, ma anche nel coordinamento delle attività legate all’emergenza idrica in Veneto nel 2022. Ha messo in campo grandi doti organizzative e decisionali anche nella direzione di Veneto Agricoltura, rilanciando un ente che riveste un ruolo molto importante nel settore dell’agricoltura. Dal nuovo commissario ci aspettiamo che vengano intraprese alcune opere che per tanti anni sono state posticipate. Con l’emergenza siccità bisogna ora procedere con celerità: dalla risalita del cuneo salino, che sta creando grossi problemi alle aziende agricole, all’efficientamento della rete idrica che è necessario per diminuire le perdite, alla creazione di nuovi invasi per mantenere l’acqua nei momenti in cui è disponibile”.