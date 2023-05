Confagricoltura Veneto, Giornata mondiale del latte: Veneto terza regione per produzione

Meno stalle ma più strutturate, maggiori investimenti in innovazione e benessere animale con il risultato di standard qualitativi molto alti, che premiano il prodotto locale. Alla vigilia della Giornata mondiale del latte, che si celebra domani, Confagricoltura Veneto traccia una panoramica del settore, che sta vivendo un buon momento dopo anni difficili tra pandemia e guerra in Ucraina.

L’80% della produzione di latte vaccino in Italia è concentrata in quattro regioni: Lombardia 46%, Emilia Romagna 16%, Veneto 9% e Piemonte 9%. Nella nostra regione gli allevamenti di vacche da latte sono 2.900, con oltre 260.000 capi che producono 10 milioni di quintali di latte annui, per un valore che supera i 500 milioni di euro. In Veneto più del 60% del latte è impiegato nella produzione di formaggi Dop, in primis Grana Padano e Asiago. Ma una buona quantità è dedicata al Montasio, al Piave, al Provolone Val Padana, al Monte Veronese e alla Casatella Trevigiana.

“Dobbiamo tutelare il settore lattiero caseario e l’oro bianco, che rappresenta una delle principali fonti di proteine nobili per una corretta alimentazione – sottolinea Diego Donazzolo, componente della sezione lattiero casearia di Confagricoltura Veneto -. L’Italia deve convincersi della necessità di garantire l’autosufficienza in un settore che resta strategico per l’agroalimentare, non solo per i consumi di latte che si mantengono ad alto livello, ma anche per la produzione di formaggi che creano un valore aggiunto importante. In questo momento le quotazioni si mantengono a 58 centesimi al litro, dopo l’accordo siglato a inizio anno con Italatte. Una buona remunerazione, che ci auguriamo venga mantenuta. I costi, schizzati alle stelle lo scorso anno con i rincari dell’energia elettrica, del gas e dei foraggi, sono in discesa, anche se non ancora abbastanza da garantirci la tranquillità. C’è qualche preoccupazione per la lieve flessione che si denota su alcuni mercati esteri, come quello statunitense, per quanto riguarda i formaggi, ma ci auguriamo che sia un fenomeno passeggero”.

Dopo la forte emorragia di stalle degli ultimi 15 anni, con gli allevamenti veneti scesi da 7.000 a 2.900, attualmente la situazione sembra stabile: “Hanno chiuso le strutture più piccole, mentre quelle più grandi hanno aumentato il numero di capi e investito in tecnologia, riuscendo così a contenere i costi e rimanere competitive in un mercato globale sempre più complesso e mutevole”, spiega Donazzolo.

In Veneto la provincia che produce più latte è Vicenza (389.728 tonnellate), seguita da Verona (310.990), Padova (229.396), Treviso (163.465), Venezia 48.848), Belluno (52.774) e Rovigo (22.962).