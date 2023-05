Confai, Agromeccanici: prossimi obiettivi l’Albo e l’inquadramento

Anche dall’assemblea Confai (Confederazione agromeccanici e agricoltori italiani, associata Cai Agromec) di Grosseto e Viterbo, tenutasi nei giorni scorsi, è arrivato un messaggio ben preciso: per la categoria degli agromeccanici, la priorità assoluta deve essere ora l’istituzione di un Albo Nazionale e l’inquadramento di questa professione all’interno dell’ambito agricolo.

«Sono urgenze inderogabili – spiega Gianni Dalla Bernardina, presidente Cai Agromec – che stiamo portando avanti ormai da tempo ai massimi livelli istituzionali. Importanti passi in avanti ne sono già stati fatti, ma confidiamo che grazie ai canali che abbiamo aperto recentemente col Masaf si arrivi a un recepimento totale e positivo delle nostre richieste».

Per quanto riguarda l’assemblea, svoltasi nella sala conferenze all'interno della Fiera del Madonnino a Braccagni (Grosseto), il presidente di Confai Grosseto e Viterbo, Giancarlo Ballerini, ha ricordato i risultati ottenuti grazie alla sintonia tra tutti i livelli della rappresentanza. Il dottor Ermanno Comegna ha illustrato ai presenti le ultime novità sulla Pac 2023/2027 che, in prossimità della scadenza per la presentazione delle domande, lascia ancora aperte diverse questioni sulle modalità comportamentali sia per i produttori che per gli addetti degli sportelli Caa. Presente anche il dottor Roberto Guidotti, responsabile tecnico della Confederazione, che nel suo intervento ha sottolineato le regole da rispettare per chi ha usufruito dei finanziamenti per la 4.0. Ha portato il suo saluto pure presidente di Cai Toscana, Gianfranco Tirabasso, che ha sottolineato come la Toscana si è attivata, incontrando l'assessore regionale, per avviare l'iter del riconoscimento dell’Albo regionale degli agromeccanici.

Ha chiuso l'assemblea il vicepresidente nazionale Gianluca Ravizza, che ha illustrato le attività in essere con il Governo nazionale relativamente all'albo nazionale e all'equiparazione degli agromeccanici all'imprenditore agricolo, argomenti oggetto di una tavola rotonda alla prossima assemblea nazionale del 12 e 13 maggio prossimi a Montegranaro, in provincia di Fermo.