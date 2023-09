Confai Bergamo appoggia accordo CAI Agromec-Crea per l’innovazione

"Da parte nostra garantiamo fin d'ora il massimo appoggio a livello territoriale per contribuire al successo dell'accordo sulla ricerca siglato dalla nostra organizzazione nazionale, che permetterà di potenziare il ruolo delle imprese di fronte alle sfide agroecologiche che le attendono, a partire dalle questioni legate al cambiamento climatico e all'avvento delle nuove tecnologie digitali in agricoltura": così Leonardo Bolis, presidente di Confai Bergamo e Confai Lombardia, ha commentato la recente adozione di un protocollo d'intesa sulla ricerca nel settore primario ad opera di CAI Agromec, associazione nazionale di riferimento per il mondo agromeccanico, e del Consiglio per la ricerca in agricoltura (Crea).

Al riguardo, nelle scorse settimane Il presidente di Cai Agromec, Gianni Dalla Bernardina, aveva sottolineato la grande rilevanza della collaborazione instaurata tra il mondo agromeccanico e il Crea, sottolineando che si tratta di "un’intesa storica che va nella direzione di restituire sempre più all’agromeccanico quella centralità che merita nell’ambito del settore primario".

"Rinsaldare la cooperazione tra imprese e organismi di ricerca rappresenta una strategia fondamentale per dare un contributo concreto ai processi di modernizzazione agraria attualmente in corso - sottolinea il segretario provinciale di Confai Bergamo, Enzo Cattaneo -. Questa interazione è destinata a produrre una serie di effetti positivi, tra i quali assumeranno un ruolo centrale i percorsi formativi che si potranno mettere a punto per favorire una crescita sostenibile dell'intero mondo rurale".