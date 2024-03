Confcooperative Fedagripesca. Latte: Lombardia leader nazionale. La cooperazione primo produttore con il 68%

“Siamo l'unica regione in Italia, nonostante il calo degli allevamenti, a registrare una crescita nella produzione di latte. Merito che va anche alla cooperazione, primo produttore in Lombardia con il 68% di latte conferito dai soci. Inoltre, in un contesto generale di flessione del prezzo alla stalla la cooperazione si conferma l’unica forza in grado di tenere in equilibrio il mercato grazie alle strategie di filiera e alla forte presenza nel sistema Dop, che supera il 65%. Remunerare adeguatamente i soci e di valorizzare i prodotti sul mercato è cruciale, così come accompagnare questo incremento produttivo con strategie di sistema per costruire filiere sempre più forti e dinamiche anche sui mercati internazionali, considerando le ottime performance dell'export”. È il commento di Fabio Perini, presidente di Confcooperative FedAgriPesca Lombardia al report sull’andamento del comparto nel II° semestre 2023, presentato oggi nella sede di Unioncamere Lombardia dall’Osservatorio Agricoltura.

Dall’analisi emerge un trend positivo del comparto agricolo e agroalimentare nel complesso, in particolare per il settore suinicolo e vitivinicolo, seppur con leggere flessioni per latte, carni bovine e cereali. In particolare, nel secondo semestre, è sceso l’indice del prezzo del latte tendendo a 0 nell’ultimo trimestre dell’anno a causa del calo dei prezzi del latte alla stalla. Si conferma il buon andamento delle esportazioni lombarde, il cui valore ha raggiunto i 7,7 miliardi di euro nel periodo gennaio-settembre 2023, registrando una crescita del +8,0% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Le aspettative degli agricoltori in merito all’andamento economico nei prossimi 2 – 3 anni confermano il clima positivo del primo semestre, con l’indice sintetico che segna un leggero aumento a 0,13. Il 40% degli intervistati si aspetta un miglioramento delle condizioni economiche della propria azienda.

“Contemporaneamente ci troviamo di fronte a una sfida che tocca il cuore delle nostre DOP: la difficile situazione produttiva e di mercato del mais, alla base dell’alimentazione dei nostri animali e quindi di tutte le filiere zootecniche, uno dei temi centrali per la crescita del settore. Anche in quest’ottica è prioritario per la cooperazione e per Confcooperative l’impegno per una zootecnia più sostenibile. Siamo però altrettanto convinti – continua Perini - che sia necessaria una transizione graduale per non mettere in difficoltà le imprese e preservare la competitività sui mercati. A partire dall'Unione Europea che ha concesso finalmente delle deroghe importanti alle aziende agricole sugli obiettivi ambientali, riconoscendo, tra le altre cose, anche la necessità di distinguere le emissioni provenienti dagli allevamenti da quelle industriali”.

“Siamo consapevoli che sostenibilità e competitività debbano procedere di pari passo, per questo – conclude Perini - è più che urgente un'accelerazione nell'attuazione dei bandi dei Piani di Sviluppo Rurale (PSR) da parte di Regione Lombardia in un momento storico che vede le imprese sempre più penalizzate nell’accesso al credito a causa dell’inflazione e dell’aumento del costo del denaro. Gli investimenti e l'innovazione sono essenziali per sostenere la crescita delle nostre aziende, anche cooperative, comparto che si conferma strategico per l'economia agroalimentare lombarda”.