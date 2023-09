Conferenza interparlamentare sulla PAC a Zagabria. De Carlo: No al cibo sintetico. Produciamo di più in maniera sostenibile e innovativa

“La strada per la sovranità alimentare è quella di una produzione maggiore e migliore, non certo quella che vuole vederci consumatori di farina di insetti e di cibo costruito in provetta. Cina e Russia hanno aumentato esponenzialmente negli ultimi anni le loro produzioni agricole, noi non possiamo farci sottomettere da filosofie finto-green che sostengono il cibo sintetico facendo unicamente gli interessi delle multinazionali. Tradizione e innovazione sono le chiavi per sostenere le produzioni agroalimentari nazionali, e in questo un ruolo fondamentale hanno le Tecniche di Evoluzione Assistita”: così il senatore Luca De Carlo, presidente della IX Commissione - Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, questa mattina in occasione della Conferenza interparlamentare sulla PAC in corso a Zagabria.