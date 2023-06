Congresso Aic, D’Eramo: Agricoltori i veri custodi dell’ambiente e del territorio. Settore centrale e strategico per Italia

“Con piacere sono qui con voi oggi al decimo Congresso di Aic e desidero iniziare il mio intervento con una riflessione proprio sul tema che avete posto “Agricoltori per scelta. Ri-generiamo il futuro”. Oggi lavorare in agricoltura, e più in generale nel settore primario, può offrire tante soddisfazioni, dal punto di vista non solo economico, ma anche di contributo aconservare la qualità di vita del nostro paese e mantenere vivi i territori.

La figura dell’agricoltore non è più prigioniera di vecchi cliché e pregiudizi del passato, non è più intesa soltanto come terra, sudore e sacrifici.”

Così il sottosegretario Masaf Luigi D’Eramo a margine del X congresso Aic, Associazione Italiana Coltivatori, intitolato “Agricoltori per scelta. Ri-generiamo il futuro”.

“L’agricoltura, e in senso più ampio tutto l’agroalimentare, rappresentano un asset centrale e strategico per l’Italia, fonte di ricchezza e un punto di riferimento certo, che tale è rimasto anche in periodi critici come quelli che abbiamo vissuto prima a causa della pandemia da Covid 19, e subito dopo per il conflitto russo ucraino.

Gli eventi degli ultimi anni hanno fatto maturare in ciascuno di noi, nella politica e nelle istituzioni, la consapevolezza di quanto siano cruciali elementi che in passato erano stati dati quasi per scontati, come la sicurezza energetica e la sicurezza e la sovranità alimentare.

Ciò non vuol dire avere l’aspirazione di essere autosufficienti, ma aver sperimentato quali possano essere le conseguenze del dipendere in modo importante da qualcun altro per l’approvvigionamento di materie prime strategiche, così come per le fonti di energia. Abbiamo toccato con mano quale impatto questa dipendenza può causare nella vita quotidiana di imprese e famiglie.

L’agricoltura è alla base della nostra qualità di vita.

Avere cibo non solo sufficiente, ma anche sano, sicuro esoprattutto buono, oltre che essere condizione di stabilità sociale, si traduce in benessere alimentare e in maggiore aspettativa di vita. E infatti quest’ultima vede l’Italia fra i primi paesi al mondo.

Non solo. Vuol dire anche mantenere vive le nostre tradizioni, il nostro saper fare, avere una precisa identità, valorizzare le specificità dei singoli Stati, ovverol’opposto dell’omologazione o di una Dieta unica uguale in tutti i paesi.

È ciò che rende l’Italia unica, leader di biodiversità, con una ricchezza di prodotti legati ai diversi territori di origine che nessun altro può vantare, come testimonia il più alto numero di denominazioni riconosciute a livello europeo.

Un patrimonio che non solo ci viene invidiato nel mondo, ma che molto spesso si tenta di copiare perché è un brand di successo. Il nostro impegno è stato e sarà sempre quello di contrastare l’Italian sounding che ogni anno sottrae all’economia italiana decide e decine di miliardi di euro, un business stimato intorno ai 120 miliardi di euro, ovvero il doppio del nostro export agroalimentare.

Per questo l’Italia è impegnata in prima linea nella riforma delle Indicazioni geografiche che si sta discutendo in ambito europeo.

Siamo il primo paese per numero di denominazioni riconosciute. Una ricchezza che costituisce un valore aggiunto attrattivo anche per i turisti, italiani e stranieri.Soprattutto negli ultimi anni – specie in seguito alla pandemia – il turismo enogastronomico sta dimostrando di avere grandi potenzialità di crescita e può contribuire a far conoscere aree meno note al grande pubblico, come le nostre aree interne e di montagna, che hanno tanto da offrire in termini di bellezze – artistiche e del paesaggio – e tradizioni culinarie.

In difesa di questo nostro patrimonio, delle nostre produzioni e allevamenti - e per dare risposta alle preoccupazioni dei cittadini così come alle richieste diRegioni e amministratori locali, siamo stati il primo paese ad assumere una posizione chiara contro i prodotti “coltivati” in laboratorio.

Il nostro modello di riferimento resta la Dieta Mediterranea riconosciuta patrimonio immateriale dell’umanità dell’Unesco. Una Dieta che, anno dopo anno, si conferma migliore dieta fra quelle conosciute eanche la più sostenibile da un punto di vista ambientale.

Il nostro modo di coltivare e allevare è più sostenibile di carne o altro cibo creato in provetta. Non solo secondo noi, ma anche secondo recenti ricerche scientifiche, che hanno smentito chi sostiene che gli alimenti sintetici salveranno il pianeta. Al contrario

Il nostro paese rappresenta in Europa e nel resto del mondo un esempio virtuoso.

Quando si parla di Made in Italy in tutto il mondo si pensa subito a prodotti di assoluta qualità, con standard elevati garantiti da scrupolosi controlli, una qualità riconosciuta e premiata anche dai consumatori e sui mercati esteri e dalla crescita costante delle esportazioni.

Da tempo nel nostro paese si cerca di garantire il giusto equilibrio fra economia e ambiente. Da generazioni si punta al miglior equilibrio possibile tra uomo e

natura.

Siamo ai primi posti in Europa come superficie destinata al metodo di coltivazione biologico, tanto da aver anticipato di tre anni – al 2027 - l’obiettivo di centrare il target del 25 per cento di superfici bio fissato dall’Unione europea al 2030.

Siamo tra i paesi che ha maggiormente ridotto il ricorso ai prodotti fitosanitari e quello che vanta le emissioni più basse, e assai inferiori alla media europea. E quindi nel mondo.

Sostenibilità e lotta al cambiamento climatico sono alcune delle sfide che abbiamo davanti. Gli obiettivi che si pongono le politiche europee sono condivisibili ma va fatta una seria riflessione sui tempi, senza prese di posizione ideologiche o fanatismi green.

Dobbiamo essere nella condizione e avere i tempi adeguati per raggiungere quegli obiettivi.

Vale per la riduzione dei prodotti fitosanitari così come per la riforma del sistema degli imballaggi che non tiene conto dei risultati che sono stati raggiunti in paesi come il nostro, ad esempio nel riciclo, così come gli investimenti fatti finora dalle aziende.

La sostenibilità ambientale si realizza pienamente solo se procede di pari passo con la sostenibilità economica che significa anche sostenibilità sociale.

Non può essere ignorata la necessità di salvaguardare la competitività del settore primario. Lo dobbiamo agli sforzi fatti dai nostri agricoltori, pescatori, allevatori, che sono dei veri e propri custodi dell’ambiente e del territorio.

Il loro lavoro è essenziale per la manutenzione e valorizzazione del territorio. E lo potrà essere ancora di più in futuro.

Diversamente non solo si rischia di non raggiungere gli obiettivi prefissati, ma si arriverà al paradosso di vedere le nostre imprese chiudere e saremo così costretti a importare ciò che smetteremo di produrre da paesi terzi che hanno standard inferiori ai nostri tanto per tutela ambientale che per rispetto del lavoro.

Tutto ciò con un inevitabile danno per le nostre economie, per la nostra salute, per l’ambiente globale.

Tra le altre sfide che ricordavo poco fa ci sono i cambiamenti climatici.

Il Governo dal suo insediamento ha lavorato per contrastare i fenomeni disastrosi che hanno colpito il nostro Paese, dedicandosi a queste emergenze con il massimo impegno, disponibilità e operatività. Abbiamo messo in campo misure per affrontare una siccità senza precedenti - a partire dalla cabina di regia e la nomina di un commissario – a cui sono seguiti gli eventi di eccezionale maltempo che hanno flagellato Regioni come l’Emilia-Romagna mettendo in ginocchio uno dei motori produttivi della nazione.

Due situazioni di segno opposto che purtroppo rappresentano due facce della stessa medaglia.

Sono stati molteplici gli interventi per affrontare le emergenze, e stiamo altresì lavorando per pianificare soluzioni di medio e lungo termine.

Crediamo che il paese debba spendere tutti fondi Pnrr,ma spenderli bene, per migliorare la manutenzione del territorio, investire in infrastrutture necessarie allo sviluppo del settore primario, a partire proprio da quelle che riguardano l’acqua.

E dobbiamo puntare sempre di più sulla ricerca e sulla formazione.

Investire in ricerca vuol dire anche garantire piante più resistenti e che permettano di ridurre l’uso dei fitofarmaci. Così come vuol dire migliorare le rese usando meno risorse attraverso l’agricoltura di precisione.

Ricerca, innovazione e formazione sono le basi perché il paese possa continuare a crescere. Salvaguardando al tempo stesso le nostre radici e le nostre specificità.

Essere agricoltori per scelta, per ri-generare il futuro, hauna valenza sia ambientale che sociale.

Ambientale perché l’agricoltura rigenerativa si basa su pratiche e consuetudini che hanno un profondo rispetto per il pianeta, e che si pongono l’obiettivo di ripristinare la fertilità del suolo, promuovendo il minor impatto possibile e salvaguardando la nostra biodiversità.

Valenza sociale perché oltre ai terreni vengono rigenerati anche i saperi.

Sono sempre di più i giovani che per scelta scommettono sul primario.

Questo ministero ha in grande considerazione il ruolo degli istituti agrari e delle nuove generazioni che possono essere protagoniste anche del rilancio delle aree interne e di montagna, attori importanti per contrastare lo spopolamento.

Perché ciò sia possibile è indispensabile non solo promuovere le attività agricole ma anche potenziare la rete dei servizi, i collegamenti viari, che ci siano scuole, presidi ospedalieri.

Altrimenti nonostante la loro volontà i nostri giovani saranno costretti a lasciare le terre d’origine perché non nelle condizioni di vivere lì con le loro famiglie.

Per questo abbiamo avviato la sperimentazione di un progetto pilota che vedrà tre aree, una al Nord, una al Centro e una al Sud per studiare un modello che possa rappresentare un volano di sviluppo in grado di cogliere e valorizzare le potenzialità di luoghi ancora poco conosciuti ma con una spiccata valenza agricola e possono avere un forte valore, in termini di sostenibilità, turismo, nuove opportunità per il tessuto delle piccole e medie imprese.

L’Italia non guarda solo al proprio interno. Ma è proiettata al dialogo con gli altri paesi europei, ai paesi che ci sono vicini e al resto del mondo.

In questi mesi sono state molteplici le missioni all’estero del ministro. Ovunque si è recato ha avuto conferma che c’è una grande voglia di mangiare e bere italiano.

Ci sono aree strategiche a partire dal Mediterraneo,dall’Est Europa, dal Nord Africa.

È di pochi mesi fa la missione in Albania a cui oltre ai rappresentanti del Masaf ha partecipato una delegazione composta dai rappresentanti delle principali organizzazioni agricole italiane a conferma che questopaese, a noi così vicino, può essere un importante interlocutore per favorire una proficua collaborazione e una reciproca crescita.

Vorrei infine ricordare che dal 24 al 26 luglio prossimi presso la sede della Fao a Roma si terrà il Food Systems Summit, il secondo vertice Onu sui sistemi alimentari.

L’evento, organizzato dalle Nazioni Unite e dall’Italia, in collaborazione con le agenzie ONU, offrirà l'opportunità di riferire i progressi compiuti a livello nazionale nella trasformazione dei sistemi agroalimentari verso il raggiungimento degli Obiettivi di Svilupposostenibile. Sarà un’occasione per condividere con gli altri paesi l’impegno e la grande esperienza dell’Italia sui temi della sicurezza alimentare e della nutrizione, in cui il nostro paese può rappresentare un importante punto di riferimento ed esportare nel mondo il proprio modello.”