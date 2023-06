Congresso Aic, Gadda: agricoltura in prima linea su innovazione e tutela ambiente. Garantire al settore manodopera qualificata. VIDEOINTERVISTA

“È fondamentale dare alla Romagna delle risposte certe, perché il settore agricolo è stato tra i più danneggiati e noi dobbiamo consentire a quegli imprenditori agricoli di rialzarsi e soprattutto di mantenere i livelli produttivi che ci hanno consentito di essere dei grandi produttori di materie prime agricole, di trasformazione di materie prime.”



Così Maria Chiara Gadda a margine del X congresso Aic, Associazione Italiana Coltivatori, intitolato “Agricoltori per scelta. Ri-generiamo il futuro”.

“L'agricoltura è sicuramente uno dei settori più produttivi maggiormente esposti agli effetti dei cambiamenti climatici, ma dall'altro lato deve essere vista anche come un soggetto attivo in quella transizione sostenibile che vede l'agricoltura in prima linea anche nella manutenzione del territorio, in prima linea persino nella ricerca e nell'innovazione per fronteggiare i cambiamenti climatici, ma soprattutto per produrre sistemi agricoli con un sempre più alto livello di qualità, che è quello che ha contraddistinto nei decenni il nostro made in Italy.

Poi, sicuramente in questa fase storica dobbiamo fotografare altre difficoltà della filiera agricola e agroalimentare, l'aumento dei costi di produzione dei mezzi tecnici e soprattutto, visto che ci troviamo nella stagione estiva, la gravissima carenza di manodopera.

Quindi bisogna agire da un lato sulla riduzione del costo del lavoro, ma essere molto concreti, molto oggettivi, ascoltando le esigenze del mondo agricolo che da mesi, se non da anni appunto, sottolineano quanto sia importante avere una manodopera di qualità e che sia appunto regolarizzata. Quindi quando parliamo per esempio di decreti flussi bisogna anche dare attenzione alle richieste dei settori produttivi rispetto a quelle competenze che mancano.”