Congresso AIC, Santoianni: agricoltura è cura per rimanere legati a sistema sano di valori

Qui di seguito la Relazione del Presidente Giuseppino Santoianni in occasione del Congresso nazionale AIC in corso a Roma

"C’è una sfida moderna che oggi ci attende. E siamo riuniti qui, per il decimo congresso nazionale, proprio per farla nostra e renderla attuativa nei contesti locali dai quali veniamo. Una complessa, quanto semplice e virale, strategia unitaria di consolidamento del ruolo che l’agricoltura ha avuto nella vita del Paese, della mondialità – guardando in larga scala oltre i nostri confini territoriali – e che la pandemia prima, e la crisi del grano poi ci hanno restituito con vigorosa urgenza. Chi fa agricoltura oggi serve la collettività, aiuta il mondo a camminare verso un orizzonte di sviluppo che ha sguardi moderni dentro una cornice di tradizione sempre viva ed attuale.

Essere agricoltori oggi è una scelta. Ma lo è stato per molti anche nel passato. Chi ci ha preceduto per generazioni ha scelto di servire la terra, guardando al prossimo, dedicandosi ai campi, allo sviluppo e alla tutela della biodiversità locale; interpretando in modo spontaneo un ruolo generativo di servizio alla comunità. Per questo abbiamo voluto rimarcarlo nel nostro tema congressuale: Agricoltori per Scelta. Ri-generiamo il futuro.

Carissimi associati, care e cari ospiti che ci onorate della vostra presenza a questo nostro congresso nazionale, oggi più che mai l’agricoltura può muovere le fila di una rigenerazione complessiva del futuro. Lo sanno bene i contadini italiani – passatemi questo termine romantico ma ancora vivo tra le pieghe del nostro bel Paese – che durante gli ultimi due anni hanno sostenuto una economia di prossimità, ma anche supportato la sostenibilità di uno sviluppo possibile in un’epoca in cui i cambiamenti climatici ci impongono una riflessione approfondita su ciò che abbiamo costruito – e come lo abbiamo fatto – e cosa lasceremo in eredità ai nostri figli.

Lo abbiamo capito durante il periodo della pandemia quando l’agricoltura è stata “la cura” per rimanere ancorati ad un sistema sano di valori in un mondo moderno che ha generato paure e mostri, costringendoci all’isolamento e alla negazione delle relazioni. Eravamo in prima fila a coltivare e produrre il cibo giusto per accudire un’intera popolazione.