Congresso AIC, Santoianni: serve modernità in agricoltura, dobbiamo far tornare i giovani. VIDEOINTERVISTA

Noi siamo impegnati innanzitutto a cercare di far arrivare i giovani in agricoltura, anche perché ci sono gli incentivi proprio per dare la possibilità a loro di creare delle aziende digitalizzate, delle aziende competitive, delle aziende moderne. Perché noi abbiamo bisogno di modernità in agricoltura per produrre meglio e produrre bene".

Così ad AGRICOLAE Giuseppino Santoianni, presidente AIC, a margine dell'assemblea annuale della confederazione in corso a Roma.

"Bisogna trovare i correttivi per far sì che l'agricoltura continui a produrre nel Paese e nel mondo. In modo particolare mi riferisco alla siccità, per cui bisogna creare gli istituti di ricerca devono fare in modo che già stanno studiando di creare delle piante che vanno bene nei terreni aridi.

Per quanto riguarda le alluvioni, è un problema che deve affrontare il Governo con massima celerità, perché quelle zone che sono state colpite devono mettersi in carreggiata per cercare di produrre, perché abbiamo bisogno di produzione, abbiamo bisogno di cibo.

l'Italia devo dire che ha fatto molto di più degli altri Paesi nel campo del biologico: io provengo dalla Calabria e posso affermare che la Calabria è una regione virtuosa in questo senso, perché ha molte aziende agricole. Diciamo che mentre in classifica è sempre ultima, in questo campo è una delle prime regioni più avanzate per quanto riguarda il biologico. Noi siamo cresciuti negli ultimi tempi, dal congresso scorso ad oggi abbiamo messo bandierine un po' dappertutto e siamo cresciuti oltre l'85%.

Quindi l'obiettivo è quello di essere presente sempre di più nelle varie realtà provinciali e comunali, proprio per dare anche dei servizi alla ai coltivatori, degli indirizzi circa le produzioni perché ci siano produzioni sostenibili su produzioni di qualità e in modo da dare anche ai consumatori un cibo sicuro".