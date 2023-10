Conserve Italia, Uila Uil: più tutele e aumento del premio nel nuovo integrativo

“Siamo soddisfatti per aver sottoscritto il rinnovo del contratto integrativo di Conserve Italia che tutelerà le lavoratrici e i lavoratori del Gruppo fino al 2025. L’intesa, frutto delle buone relazioni sindacali e dell’ottimo lavoro che le Rsu e la delegazione trattante hanno svolto affiancando la segreteria in questi mesi di trattative, è un risultato importante perché oltre ad estendere le tutele per i dipendenti prevede un aumento di più del 15% del premio messo in palio”.

Così il segretario nazionale della Uila-Uil, Gabriele De Gasperis commenta la firma dell’accordo integrativo di Conserve Italia.

“Nel nuovo integrativo sono state ampliate le tutele per le lavoratrici e i lavoratori: sul piano dell’organizzazione del lavoro è stata regolamentata la disciplina dei turni a ciclo continuo ed è stata migliorata la gestione delle convenzioni per i lavoratori avventizi, mentre per quanto riguarda la conciliazione vita-lavoro è stata prevista, tra le altre cose, la copertura di una settimana di congedo parentale al 100% della retribuzione.”

“L’accordo non tralascia, poi, temi fondamentali come la formazione e la sicurezza sul lavoro prevedendo, ad esempio, il riconoscimento delle ore di formazione obbligatoria dei lavoratori avventizi al fine del passaggio automatico al 5° livello e valorizzando il ruolo dei RLS” aggiunge il segretario. “Si tratta di misure concrete a testimonianza della comune sensibilità del sindacato e dell’azienda nei confronti di tematiche sempre più centrali nella vita dei lavoratori e delle imprese.”

“Elemento qualificante di questo accordo, infine, anche alla luce della crescita dell’inflazione che sta erodendo i salari dei lavoratori” conclude De Gasperis “è l’aumento di 250 euro del premio, la cui prima tranche di 150 euro sarà corrisposta già a partire da quest’anno.”