Consiglio Ue, dalla Russia alla sicurezza Ue fino all’agricoltura e Medio Oriente. LE CONCLUSIONI E IL DOCUMENTO

Di seguito AGRICOLAE pubblica le conclusioni del Consiglio Ue in tema di agricoltura e il pdf con il documento completo, dalla Russia alla sicurezza Ue fino all'agricoltura e Medio Oriente.

Qui le conclusioni in pdf:

euco-conclusions-2122032024-it

AGRICOLTURA

41. Il Consiglio europeo sottolinea l'importanza di un settore agricolo resiliente e sostenibile per la sicurezza alimentare e l'autonomia strategica dell'Unione, il valore di comunità rurali dinamiche e il ruolo essenziale della politica agricola comune a tale riguardo. Gli agricoltori necessitano di un quadro stabile e prevedibile, anche per accompagnarli nell'affrontare le sfide ambientali e climatiche.

42. Il Consiglio europeo è tornato a discutere delle attuali sfide nel settore agricolo e delle preoccupazioni espresse dagli agricoltori. Ha fatto il punto sui lavori in corso a livello europeo. Il Consiglio europeo invita la Commissione e il Consiglio a portare avanti senza indugio i lavori, in particolare per quanto riguarda:

a) tutte le possibili misure a breve e medio termine e soluzioni innovative, comprese quelle tese a ridurre gli oneri amministrativi e a realizzare una semplificazione per gli agricoltori;

b) il rafforzamento della posizione degli agricoltori nella filiera alimentare, in particolare al fine di garantire un reddito equo;

c) l'allentamento della pressione finanziaria sugli agricoltori mediante l'elaborazione di modalità di sostegno supplementare, come ad esempio la proroga del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato, riferendo in merito in occasione del prossimo Consiglio europeo; d) la garanzia di una concorrenza leale e basata su regole a livello mondiale e nel mercato interno; e) modalità eque ed equilibrate per affrontare le questioni connesse alle misure commerciali autonome per l'Ucraina, preparando nel contempo una soluzione nel quadro dell'accordo di associazione/della zona di libero scambio globale e approfondita UE-Ucraina.

43. Il Consiglio europeo continuerà a seguire la situazione.