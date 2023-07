Contratti di filiera, Copagri: successo V bando palesa necessità di ulteriori risorse per scorrimento graduatoria

“A poche ore dalla scadenza del termine indicato per l’invio delle proposte progettuali definitive per i progetti risultati finanziabili del quinto bando dei contratti di filiera e di distretto, così come per tutti gli eventuali ricorsi e richieste di riesame per i progetti non ammessi o non finanziabili, giova ancora una volta ricordare il grande successo di uno strumento che fin dalla sua introduzione ha dimostrato di essere molto appetito dalle imprese agricole”. Lo sottolinea il presidente della Copagri Tommaso Battista, ricordando che “la misura è finanziata dal fondo di investimenti complementari al PNRR, con una dotazione di circa 1,2 miliardi, destinati per la gran parte al quinto bando e in misura minore allo scorrimento delle graduatorie del bando precedente”.

“Nonostante la mole delle risorse messe in campo, è stato finanziato appena un quinto delle proposte progettuali ammesse e diventa quindi fondamentale reperire ulteriori risorse da destinare allo scorrimento della graduatoria e, in seconda battuta, alla pubblicazione di un nuovo bando che auspichiamo possa vedere la luce già a partire da settembre-ottobre”, prosegue Battista, ad avviso del quale “è necessario valutare la possibilità di utilizzare le risorse comunitarie non impegnate, a partire dai Fondi di Coesione”.

“Agevolazioni simili, infatti, riservate alle imprese che sottoscrivono accordi di filiera in ambito territoriale multiregionale che siano finalizzati alla realizzazione di programmi di rilevanza nazionale e a carattere interprofessionale, sono molto apprezzate dai produttori agricoli, in quanto stimolano la creazione di migliori condizioni di mercato, andando di riflesso a tutelare il comparto delle pratiche commerciali sleali; basta guardare ai risultati del quinto bando, che ha fatto registrare l’ammissione di oltre trecento progetti, per richieste economiche superiori ai cinque miliardi di euro”, rimarca il presidente della Copagri.

“A fronte di tali numeri, appare ancora più evidente come sia sempre più necessario fornire ai produttori agricoli ogni possibile strumento per consentire loro di guardare al futuro con maggiore serenità; e questo è possibile anche grazie al fondamentale sostegno derivante dalle agevolazioni dei contratti di filiera e di distretto, che come noto sostengono gli investimenti legati alla produzione, alla trasformazione e alla commercializzazione, ma anche alla promozione, alla produzione di agroenergie e allo sviluppo della ricerca e dell’innovazione”, conclude Battista.