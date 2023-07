Contratti filiera, Masaf vigila su graduatoria: dopo visure camerali, la sospende ad hoc e mette in sicurezza Amministrazione Pubblica e la Misura

Ai controlli del Masaf non sfugge la presenza, in graduatoria, di soggetti indagati per presunta truffa ai danni della Commissione europea e la sospende - ad hoc - per l'impresa coinvolta. Mettendo in sicurezza l'amministrazione pubblica e la Misura deputata a sostenere e rilanciare la Filiera agroalimentare.

L'Ufficio responsabile del procedimento “ha proceduto ad acquisire le visure camerali dei soggetti proponenti dei programmi utilmente collocati in graduatoria”, probabilmente solo in seguito ad una pronta segnalazione di uno dei soggetti ammessi, ma non ancora finanziati per mancanza di risorse.

Dalle visure sarebbe emerso che quanto era stato già pubblicato da vari siti e giornali online a gennaio del 2023, ovvero che la famiglia Giaconia era indagata per truffa ai danni dello stato e che la società Agricola Puccia s.r.l. della famiglia aveva in corso un procedimento di sequestro per equivalente disposto dall’ufficio del G.I.P. del Tribunale di Termini Imerese.

Contratti di filiera e di distretto (V bando). Di seguito AGRICOLAE pubblica il link e in forma testuale il decreto di sospensione relativamente ad una posizione della graduatoria pubblicata il 30 giugno:

MASAF_2023_0354671_Allegato_DECRETOSOSPENSIONE286_signed

VISTO il D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante “riforma dell’organizzazione del Governo

a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59 e successive modifiche ed integrazioni”;

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “norme generali sull'ordinamento del lavoro

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il D.P.C.M. n. 105 del 27 febbraio 2013 recante “organizzazione del Ministero delle

politiche agricole, alimentari e forestali, a norma dell’articolo 2, comma 10-ter, del decretolegge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135”;

VISTO il D.P.C.M. n. 143 del 17 luglio 2017 recante “adeguamento dell'organizzazione del

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 11, comma 2,

del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177”;

VISTO il Decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante “disposizioni urgenti in materia di

riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle

politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,

nonché in materia di famiglia e disabilità, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto

2018, n. 97”;

VISTO il D.P.C.M. n. 25 dell’8 febbraio 2019, recante “regolamento concernente

organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, a

norma dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con

modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97”;

VISTO il Decreto-legge n. 104 del 21 settembre 2019, convertito con modificazioni dalla L.

18 novembre 2019, n. 132, recante “Trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei

Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del

turismo”;

VISTO il D.P.C.M. n. 179 del 5 dicembre 2019, recante “Regolamento di riorganizzazione

del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’articolo 1, comma 4,

del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18

novembre 2019, n. 132”, ammesso a visto e registrazione della Corte dei conti al n. 89 in data

17 febbraio 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

VISTO il D.P.C.M. n. 53 del 24 marzo 2020, recante Regolamento recante modifica del

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la

riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato sulla

Gazzetta Ufficiale n. 152 del 17 giugno 2020;

VISTO il D.P.C.M. del 7 agosto 2020, registrato alla Corte dei Conti il 10 settembre 2020

con il n. 832, con il quale è stato conferito al Dott. Oreste Gerini, dirigente di prima fascia del

ruolo dirigenziale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l’incarico di

funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione generale per la

promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica nell’ambito del Dipartimento delle

politiche competitive della qualità agroalimentare, della pesca e dell’ippica del Ministero

delle politiche agricole alimentari e forestali;

VISTI gli artt. 1 e 3 del Decreto-legge 11 novembre 2022 n. 173 pubblicato in G.U. n. 264

dell’11 novembre 2022, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni

dei Ministeri”, con il quale il “Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume

la denominazione di Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”;

VISTA la Direttiva generale del Ministro dell’agricoltura della sovranità alimentare e delle

foreste sull’azione amministrativa e sulla gestione per l’anno 2023, adottata con D.M. 20

gennaio 2023 n. 29419, registrata dalla Corte dei Conti in data 22 febbraio 2023 al n. 212;

VISTA la Direttiva generale del Capo del Dipartimento delle politiche competitive, della

qualità agroalimentare, della pesca e dell’ippica, approvata con Decreto prot. n. 107781 del

17 febbraio 2023, registrato dall’UCB al n. 119 in data 28 febbraio 2023, per il perseguimento

degli obiettivi definiti nella citata Direttiva generale del Ministro e per l’assegnazione delle

risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie alla realizzazione dei correlati obiettivi

strategici, operativi e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali;

VISTA la Direttiva Direttoriale n. 193516 del 05 aprile 2023 recante “Disposizioni per

assicurare il perseguimento degli obiettivi definiti nella direttiva generale per l’attività

amministrativa e per la gestione per il 2023 e per assegnare le risorse agli uffi ci dirigenziali

non generali” registrata dall’UCB al n. 193516 del 05 aprile 2023;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “nuove norme sul procedimento

amministrativo” ed in particolare l’art. 12 “Provvedimenti attributivi di vantaggi economici”

secondo cui “La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e

l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati

sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni proceden ti, nelle

forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni

stesse devono attenersi”;

VISTA la Legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante “Legge finanziaria 2003” e, in particolare,

l’art. 66, comma 1, che istituisce i contratti di filiera e di distretto, al fine di favorire

l’integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti

agroalimentari nelle aree sottoutilizzate;

VISTO il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara

alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107

e 108 del trattato, pubblicato nella G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 187 e, in particolare, gli

articoli 17, 19 e 41, pubblicato nella G.U.U.E del 26 giugno 2014, n. L 187;

VISTO il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara

alcune categorie di aiuti nel settore agricolo e forestale e nelle zone ru rali compatibili con il

mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento

dell’Unione europea e che abroga il regolamento (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella

G.U.U.E. 1° luglio 2014, n. L 193 e, in particolare, l’articolo 31;

VISTI gli orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e

forestale e nelle zone rurali 2014—2020 (2014/C 204/01);

VISTA la Decisione della Commissione europea C(2015) 9742 final del 6 gennaio 2016

relativa all’aiuto di Stato SA42821 – Contratti di filiera e di distretto -, così come modificata

con Decisione C(2020) 5920 final del 7 settembre 2020;

VISTO il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1°

luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano di

ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”, con cui è stato approvato il

Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR;

VISTO l’articolo 1, comma 2, del citato decreto che ha definito l’elenco degli interventi

finanziati tra cui, alla lettera h), i “Contratti di filiera e di distretto per i settori agroalimentare,

della pesca e dell’acquacoltura, della silvicoltura, della floricoltura e del vivaismo”, con una

dotazione complessiva di 1.203,3 milioni di euro per le annualità dal 2021 al 2026;

VISTO il Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 15 luglio 2021 emanato ai

sensi dell’art. 1, comma 7, del Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con

modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, che individua per ciascun intervento o

programma gli obiettivi iniziali, intermedi e finali;

VISTO l’Allegato 1 al Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 15 luglio 2021

e, in particolare, la Scheda progetto relativa ai “Contratti di filiera e distrettuali per i settori

agroalimentare, della pesca e dell’acquacoltura, della silvicoltura, della floricoltura e del

vivaismo”;

VISTO il Decreto prot. n. 673777 del 22 dicembre 2021 del Ministro delle politiche agricole

alimentari e forestali con cui sono stati definiti i criteri, le modalità e le procedure per

l’attuazione dei contratti di filiera nel settore agroalimentare;

VISTO il Decreto Dipartimentale prot. n. 170550 del 13 aprile 2022 recante la ripa rtizione

delle risorse a valere sul capitolo 7373, per settore ed in particolare l’articolo 1 recante

l’assegnazione di euro 690.000.000,00 alla filiera agricola e agroalimentare, registrato in

UCB alla data del 15 aprile 2022 con il n. 133.e dalla Corte dei Conti alla data del 10 maggio

2022 con il numero n. 435;

CONSIDERATA l’esigenza di dare effettiva attuazione alla misura “Contratti di filiera per

il settore agricolo e agroalimentare”;

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 182458 del 22 aprile 2022 e i rela tivi allegati, recante le

caratteristiche, le modalità e le forme per la presentazione delle domande di accesso ai

contratti di filiera per il settore agricolo e agroalimentare e le modalità di erogazione delle

agevolazioni di cui al Decreto prot. n.0673777 del 22 dicembre 2021;

VISTO l’Avviso prot. n. 324752 del 21 luglio 2022 avente ad oggetto “Modifiche all’Avviso

prot. n. 182458 del 22.04.2022”, - recante le caratteristiche, le modalità e le forme per la

presentazione delle domande di accesso ai contratti di filiera e le modalità di erogazione delle

agevolazioni di cui al DM. n. 0673777 del 22 dicembre 2021.

VISTO il Decreto Direttoriale n. 527381 del 17 ottobre 2022 con il quale è stato prorogato al

giorno 24 novembre 2022 il termine per la presentazione delle domande previsto all’articolo

7 dell’Avviso pubblico;

CONSIDERATO che alla data del 24 novembre 2022 sono pervenute numero 318 domande

di accesso alle agevolazioni;

VISTO l’allegato A dell’Avviso pubblico che fissa le spese ammissibili e gli aiuti concedibili

ai sensi degli articoli 6 e 7 del D.M. conformemente con la Decisione della Commissione

europea C(2015) 9742 final del 6 gennaio 2016 relativa all’aiuto di Stato SA42821 – Contratti

di filiera e di distretto – così come modificata con Decisione C(2020) 5920 final del 7

settembre 2020; Per i progetti di ricerca e sviluppo nel settore agricolo conformemente con

l’articolo 31 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 27 giugno 2014; Per

gli investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti agroalimentari

non compresi nell’allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, per la

partecipazione alle fiere e per gli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da

fonti rinnovabili effettuati da imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti

agricoli, conformemente con gli articolo 17, 19 e 41 del regolamento (UE) n. 651/2014 della

Commissione del 17 giugno 2014;

VISTA l’istruttoria delle domande di accesso alle agevolazioni, effettuata dal Ministero ai

sensi di quanto previsto dall’articolo 8 dell’Avviso pubblico;

VISTE le comunicazioni previste dall’articolo 8, comma 8, con le quali il Ministero ha

provveduto a comunicare ai Soggetti proponenti i motivi che ostano all’ammissibilità totale

o parziale della domanda, assegnando il termine di 10 giorni per la presentazione di

osservazioni o documenti, ai sensi dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e

successive modifiche e integrazioni;

VISTE le integrazioni presentate dai Soggetti proponenti a seguito delle comunicazioni del

precedente comma;

VISTE le comunicazioni con le quali il Ministero, all’esito dell’istruttoria di tutte le domande

pervenute, ha provveduto a comunicare le esclusioni e l’ammissibilità totale o parziale delle

domande di accesso ai Soggetti proponenti;

VISTO il Decreto Ministeriale n.621652 del 05 dicembre 2022 con il quale è stata nominata

la Commissione di valutazione prevista all’articolo 9, comma 1 dell’Avviso pubblico;

VISTO il verbale della Commissione di valutazione del 28 giugno 2023 acquisito con

protocollo n. 340824 del 30 giugno 2023 e recante la graduatoria dei Programmi presentati a

valere sull’Avviso prot. n. 182458 del 22 aprile 2022;

VISTA la nota della Commissione di valutazione del 30 giugno 2023 acquisito con protocollo

n. 341697 del 30 giugno 2023, con cui si comunica che alcuni Programmi sono inammissibili,

ai sensi dell’articolo 9 comma 2 dell’Avviso, in conseguenza del mancato raggiungimento del

punteggio minimo da parte di alcuni Soggetti beneficiari;

VISTO il Decreto Direttoriale prot. n. 342515 del 30 giugno 2023 con cui è staa approvata la

graduatoria provvisoria relativa ai Programmi presentati a valere sull’Avviso prot. n.182458

del 22 aprile 2022;

VISTI gli articoli 4, comma 5, lett. m), 18, comma 1, lett. a), punto v) e 18, comma 2, lett.

b), punto i);

CONSIDERATO che l’Amministrazione, al fine di acquisire documentazione aggiornata per

avviare i successivi adempimenti procedimentali, ha proceduto ad acquisire le visure camerali

dei soggetti proponenti dei programmi utilmene collocati in graduatoria;

CONSIDERATO che dalla visura camerale aggiornata della società Agricola Puccia s.r.l.,

soggetto proponente del Programma n, 286 è emersa la sussistenza, nella sezione relativa ai

provvedimenti dell’autorità giudiziaria, di un procedimento di sequestro per equivalente

disposto dall’ufficio del G.I.P. del Tribunale di Termini Imerese;

CONSIDERATO che l’art. 4, comma 5, lett. m) dell’Avviso prot. n.182458 del 22 aprile

2022 prevede, tra i requisiti di ammissibilità soggettiva, che non esistano “procedure

giudiziarie interdittive, esecutive o cautelari civili o penali nei confronti del Soggetto

beneficiario”;

CONSIDERATO che il procedimento in corso nei confronti della società Agricola Puccia

s.r.l. è idoneo, allo stato, a integrare l’ipotesi di inammissibilità soggettiva di cui al citato art.

4, comma 5, lett. m. dell’Avviso;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art.8, comma 8, dell’Avviso, il Ministero provvede a

comunicare al Soggetto proponente i motivi che ostano all’ammissibilità totale o parziale

della domanda, assegnando il termine di 10 giorni per la presentazione di osservazioni o

documenti, ai sensi dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche

e integrazioni;

RITENUTO necessario, nelle more della conclusione del procedimento di cui all’art. 8,

comma 8 dell’Avviso, provvedere a prevenire qualsiasi effetto pregiudizievole al corretto

svolgimento dell’azione pubblica;

RITENUTO necessario, conseguentemente, sospendere, ai sensi dell’art. 21quater, comma

2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, l’efficacia del Decreto Direttoriale prot. n. 342515 del

30 giugno 2023 con esclusivo riferimento alla posizione in graduatoria del Programma n. 286

D E C R E T A

Articolo 1

1. L’efficacia del Decreto Direttoriale prot. n. 342515 del 30 giugno 2023 è sospesa, ai

sensi dell’art. 21quater, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, in riferimento alla

posizione in graduatoria del Programma n. 286, fino alla conclusione del procedimento

di cui all’art. 8, comma 8 dell’Avviso prot. n.182458 del 22 aprile 2022 e

all’emanazione dei provvedimenti conseguenti.

2. La graduatoria provvisoria, approvata con Decreto Direttoriale prot. n. 342515 del 30

giugno 2023, continua a produrre effetti relativamente agli altri programmi ivi inseriti.

Articolo 2

1. L’Ufficio PQAI III è incaricato dello svolgimento del procedimento di cui all’art. 8,

comma 8 dell’Avviso prot. n.182458 del 22 aprile 2022.

Articolo 3

1. Il presente Decreto è comunicato alla società Agricola Puccia s.r.l.

2. Avverso il presente provvedimento è possibile esperire, entro il termine di 60 giorni,

ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

IL DIRETTORE GENERALE

Oreste Gerini

(firmato digitalmente ai sensi del CAD)