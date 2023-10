Conxemar, Lollobrigida: pronti a rivedere i flussi di immigrazione legali se ce lo chiederanno le imprese

“Oggi c’è la possibilità di piantare colture che non erano utilizzabili in quell’area. Ad esempio in Sicilia ora si possono innestare prodotti del sud del monto, per questo dobbiamo iniziare a ragionare di uno sviluppo agricolo con un miglior utilizzo dell’acqua, che può fare grandi danni ma che è indispensabile e che va trattenuto. Oggi la captazione arriva all’11% e la dispersione fino al 50%, per questo abbiamo creato una cabina di regia per creare una strategia mancata negli ultimi anni”.

Così Francesco Lollobrigida, Ministro Masaf, in occasione dell’evento ‘Agricoltura tra Innovazione e Sostenibilità” organizzato presso l'ambasciata italiana a Madrid.

“La nostra rappresentanza all’estero agisce anche a tutela dei nostri prodotti, oltre che alla loro promozione e lavoriamo in sinergia con l’ICE per far conoscere le nostre produzioni originali e per aiutare a capire la differenza rispetto a quelli che vengono spacciati come italiani, ma che non lo sono".

"Oggi è necessario proteggere le nostre produzioni anche dal punto di vista legale, tutelando anche i cittadini degli altri paesi.

Abbiamo scelto di contrastare l’immigrazione illegale con fermezza. Allo stesso tempo abbiamo una richiesta interna di lavoro e su questa abbiamo agito intanto cancellando il reddito di cittadinanza, così da esaurire la richiesta interna. Intanto con l’immigrazione legale, questa è stata riorganizzata con i flussi, dopo che non era stato fatto precedentemente. Tutto per rispondere alle necessità che ci vengono proposte. I flussi sono di carattere triennali, basati sulle richieste delle imprese. Per ora abbiamo previsto delle cifre, ma se dovesse essere necessaria una variazione sarà presa in considerazione.

L’Europa non ha considerato la pesca una priorità, ragionando in termini ideologici riferendosi solo alla sostenibilità ambientali, tralasciando quelle economiche e sociali. Queste devono andare di pari passo, ma Bruxelles ha preferito affidarsi a stati esterni, con le conseguenze emerse durante la pandemia e la guerra in Ucraina. Serve una politica che guardi ai grandi scenari, con una politica estera comune, a questione di immigrazione, ma anche ad un piano di sviluppo dei paesi da cui provengono i migranti economici. L’Italia ha dettato una agenda positiva e spero che la Germania faccia prevalere gli interessi comuni e il principio di coesione”.