Cooperazione, Bellucci: il codice del Terzo settore ha ancora previsioni fiscali inattuate. VIDEOINTERVISTA

"L'economia sociale è una leva di sviluppo e di benessere fondamentale per l'Italia, ma anche per qualsiasi nazione che voglia mettere la persona e quindi il bene di essa al primo posto. Come Governo siamo consapevoli di questa importanza. Io come vice ministro delegata al terzo Settore, sin dal mio insediamento, ho cercato di dare risposte e di dare e costruire quelle risposte che fino ad oggi sono mancate. Il Codice del Terzo settore aveva ed ha una serie di previsioni fiscali che sono ancora inattuate. Per questo abbiamo costruito un dialogo con l'Unione Europea che deve dare il via libera proprio alle previsioni fiscali, in maniera tale da un lato di poter spiegare l'unicità italiana in termini di solidarietà sociale e dall'altra arrivare quindi a quelle autorizzazioni che sono fondamentali per sostenere la vita delle organizzazioni del terzo settore, della solidarietà sociale, delle imprese sociali e soprattutto anche per semplificare la loro esistenza".

Così Maria Teresa Bellucci, viceministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, a margine dell'incontro “La cooperazione nell’economia sociale”, organizzato a Roma dall’Alleanza delle Cooperative Italiane, in collaborazione con Social Economy Europe e CECOP.

"Abbiamo portato in Parlamento un primo pacchetto, un Ddl di misure di semplificazione che si occupano sia della gestione amministrativa ma anche burocratica per gli enti, semplificandola soprattutto per gli enti di medie e piccole dimensioni che sono essenziali nel panorama italiano. Abbiamo inserito nel Codice degli appalti l'amministrazione condivisa come strumento attraverso il quale poter costruire insieme il bene della nostra Italia, l'economia della nostra Italia. Istituzioni, privato sociale e ovviamente anche privato senza lasciare nessuno indietro: queste alcune delle iniziative, ma sono davvero molte. Intendiamo portarle avanti fino all'ultimo giorno della nostra legislatura perché è così che l'economia è al servizio dell'uomo e che si può scongiurare un'economia in cui l'uomo è servo di essa".