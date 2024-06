Cooperazione, Gamberini: chiediamo al Governo un incontro per cambiare passo su economia sociale. VIDEOINTERVISTA

Roma - "Oggi il movimento cooperativo, l'Alleanza delle Cooperative, ha deciso di costruire questo momento di incontro per chiedere sostanzialmente al governo un cambio di passo sull'economia sociale. Abbiamo una raccomandazione dell'Unione Europea che definisce le opportunità dell'economia sociale di tutti, gli attori dell'economia sociale, fra i quali appunto c'è la cooperazione, per cercare di affrontare anche in modo diverso le sfide che abbiamo di fronte per il futuro".

Così ad AGRICOLAE Simone Gamberini (Pres. Legacoop) - La cooperazione nell'economia sociale, a margine dell'incontro “La cooperazione nell’economia sociale”, organizzato a Roma dall’Alleanza delle Cooperative Italiane, in collaborazione con Social Economy Europe e CECOP.

"Siamo in un continente in un Paese ricco purtroppo di tante disuguaglianze territoriali e sociali che possono essere affrontate anche attraverso il contributo delle varie forze dell'economia sociale. Abbiamo bisogno di una legge quadro, abbiamo bisogno di risorse che nei fondi di coesione vengano orientate per favorire lo sviluppo dell'economia sociale. Questi per noi sono obiettivi importanti.

Non può essere solo la cooperazione, che è uno degli attori dell'economia sociale, a svolgere questo ruolo. Oggi abbiamo chiamato anche insieme a noi gli altri attori del mondo associativo, del mondo del terzo settore, del mondo delle fondazioni bancarie, per condividere un percorso che ci porti ad arrivare rapidamente ad una legge quadro sull'economia sociale e a politiche anche coerenti che destinino risorse all'economia sociale. Non a caso abbiamo invitato qua oggi la ministra del lavoro della del Governo spagnolo, la ministra Yolanda Díaz, che è stata l'attrice principale anche di quel percorso che ha portato in Spagna a dare una rilevanza all'economia sociale nelle strategie di sviluppo del Paese. Una scelta forte che la Spagna ha fatto in coerenza con quanto prevedeva l'Unione europea e che noi chiediamo anche nel nostro Paese ci faccia fare qualche passo avanti".