Copagri: Albano, La Pietra, Carloni e Battista a confronto su promozione della redditività in agricoltura

Nella delicata congiuntura attuale, caratterizzata da un’elevata volatilità dei prezzi, dei costi e delle rese produttive, e nella condizione nella quale si trovano i produttori agricoli, stretti nella morsa tra questi elementi e l’aumento del costo del denaro, assume una rilevanza sempre maggiore la valutazione delle possibili strategie da mettere in campo per promuovere e rafforzare la redditività in agricoltura”. Lo ha sottolineato il presidente della Copagri Tommaso Battista concludendo i partecipati lavori del convegno “La redditività in agricoltura tra programmazione e strategia”.

“Quest’anno, infatti, complici le sfavorevoli condizioni di mercato, le produzioni agricole sono state realizzate con un sensibile incremento dei costi, che in moltissimi casi non sono stati completamente coperti dai prezzi; questo fatto, unito al calo delle rese e alla sempre maggiore incidenza delle ricadute del cambiamento climatico, non ha fatto altro che erodere ulteriormente i margini di redditività degli agricoltori, nonostante il forte aumento dei prezzi al consumo legato all’inflazione”, ha rimarcato Battista.

Ad analizzare nel dettaglio lo scenario economico ed agricolo attuale, con particolare riferimento alla programmazione, al mercato, ai consumi, all’importanza del credito e alla gestione delle crisi di impresa, sono state poi le articolate relazioni svolte da Angelo Frascarelli, docente dell’Università di Perugia, da Pietro Pulina, docente dell’Università di Sassari, da Paolo Finaldi Russo, del Servizio Educazione finanziaria della Banca d’Italia, e da Alessandro Servadei, commercialista esperto di crisi d’impresa.

Nella parte conclusiva dei lavori la politica ha indicato alcune delle possibili strade da percorrere per contrastare la delicata situazione attuale della redditività in agricoltura. Sul tavolo dei relatori si sono alternati gli attesi interventi del sottosegretario all’Economia e alle Finanze Lucia Albano, che ha fatto il punto sulla riforma della fiscalità agricola, sulla quale - ha spiegato - “il governo sta lavorando con un intervento strutturale e organico nel solco degli obiettivi del PNRR”, del sottosegretario all’Agricoltura Patrizio La Pietra, il quale ha rivendicato l’importanza di puntare con sempre maggiore decisione sui contratti di filiera, che - ha evidenziato - “rappresentano uno strumento fondamentale per lo sviluppo di produzioni 100% italiane, capaci di dare opportunità di lavoro e far crescere il Made in Italy”, e del presidente della Commissione Agricoltura della Camera Mirco Carloni, che ha invece ricordato l’importanza di promuovere la redditività agricola favorendo l’innovazione e il ricambio generazionale, “partendo - ha affermato - dai positivi contenuti della Pdl sull’imprenditoria giovanile, la cui approvazione in commissione è ormai imminente”. Le foto dei lavori sono consultabili cliccando qui.