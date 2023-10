Copagri, Battista: politica supporti aziende agricole per garantire redditività. VIDEOINTERVISTA

“Oggi abbiamo organizzato questo incontro informativo e formativo ai nostri dirigenti territoriali e anche ai nostri associati agricoltori perché dopo questi ultimi due anni di crisi notevole causata dall'inflazione e soprattutto dai costi che sono schizzati alle stelle la redditività delle nostre aziende agricole è sicuramente ai minimi storici e per questo noi dobbiamo capire tutti insieme al mondo dell'università, la politica e le organizzazioni agricole come poter collaborare per individuare le soluzioni e garantire una programmazione a medio termine per la gestione delle aziende agricole, poter quindi garantire un minimo di redditività che oggi non c'è.” – così Tommaso Battista, presidente Copagri all’incontro tenutosi oggi a Roma avente come oggetto “La redditività in agricoltura tra programmazione e strategia”.

“Oggi a fronte dei dei costi che sono altissimi, i prezzi invece non riescono a coprire gli stessi costi e quindi la nostra è un'occasione per confrontarci ma soprattutto per avere delle idee da parte del mondo universitario e soprattutto chiedere alla politica di poter intervenire per supportare le aziende agricole. Noi adesso siamo prossimi a una serie di bandi PNRR o di PSR delle varie regioni, per questo noi dobbiamo capire le aziende che devono partecipare ai bandi e quindi devono investire come possono essere supportate e soprattutto come poter investire e programmare con questi investimenti.”