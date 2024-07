Copagri: Dl agricoltura, arriva oggi in aula un testo migliorato e rafforzato

Quello che arriva oggi nell’aula di Palazzo Madama è un testo decisamente migliorato e rafforzato, che tiene conto delle numerose proposte presentate dalla Copagri e che, anche per questo, riuscirà a dare migliori e più complete risposte alle istanze del comparto agricolo, che sconta al momento notevoli difficoltà legate ai rincari dei costi di produzione e delle tariffe energetiche, ma anche alle sempre più evidenti ricadute del climate change e alla condizione di grave siccità che sconta il Meridione del Paese”. Lo sottolinea il presidente della Copagri Tommaso Battista a proposito dei contenuti del ddl di conversione del cosiddetto “DL Agricoltura”, che sarà oggi all’esame dell’aula del Senato e sul quale il Governo ha preannunciato la posizione della questione di fiducia.

“Non possiamo, quindi, che ringraziare i relatori Luca De Carlo e Giorgio Maria Bergesio, presidente e vicepresidente della Commissione Agricoltura, per il grande lavoro di sintesi effettuato, che ha portato, fra l’altro, alla fondamentale proroga di un anno per la sperimentazione in campo delle Tecniche di Evoluzione Assistita-TEA, strumenti fondamentali per ottenere produzioni vegetali in grado di rispondere in maniera adeguata alla scarsità idrica e a stress ambientali e biotici di particolare intensità”, prosegue il presidente.

“Analogo favore si esprime, poi, per l’atteso e caldamente richiesto via libera al sistema di monitoraggio delle produzioni cerealicole, cosiddetto ‘Granaio Italia’, grazie al quale anche il comparto potrà contare su uno strumento fondamentale, già da tempo a disposizione dei settori vitivinicolo, olivicolo e lattiero-caseario”, aggiunge Battista, plaudendo al lavoro del sottosegretario all’agricoltura Patrizio La Pietrae della senatrice Maria Nocco, grazie ai quali è stato previsto anche uno stanziamento di 30 milioni di euro destinati ai reimpianti e alle riconversioni per sostenere le imprese agricole danneggiate dalla Xylella.

“Di particolare rilevanza, inoltre, sono gli interventi per la ristrutturazione dei settori olivicolo-oleario, agrumicolo e lattiero-caseario del comparto del latte ovi-caprino, ai quali vengono destinati 15 milioni di euro totali, così come quelli sul carburante agricolo agevolato e, soprattutto, le misure emendative per incrementare i controlli contro lo sfruttamento del lavoro e per istituire un Sistema informativo per la lotta al caporalato nell'agricoltura, così come ripetutamente richiesto dalla Confederazione”, conclude Battista.