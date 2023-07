Copagri Lombardia: danni da maltempo, miliardi di euro stimati. Servono misure immediate e tangibili. Le proposte Copagri

– “Molto positiva la convocazione odierna a Milano da parte del Presidente della Commissione Agricoltura di Regione Lombardia, Floriano Massardi, congiuntamente con l’Assessore Regionale Alessandro Beduschi. E’ necessario intervenire con urgenza e mettere a disposizione dell’agricoltura interventi concreti. Dopo tre anni di crisi a causa del covid, della guerra in Ucraina, della crisi economica energetica, gli agricoltori, oggi, sono stremati e colpiti al cuore da un evento straordinario che ha danneggiato buona parte del territorio lombardo interessando tutti i principali comparti, come il latte, la carne, i cereali, l’olio, l’ortofrutta, il vino e distrutto le strutture al servizio della produzione, i fabbricati, le case, gli impianti, le attrezzature. I danni, trasversalmente, hanno colpito dai prodotti nei campi fino alle strutture aziendali compresi gli importanti investimenti in corso sui pannelli fotovoltaici interamente andati distrutti”.

“La Copagri - prosegue Cavaliere - oggi, ha messo a disposizione di regione Lombardia un pacchetto di interventi reali e concreti a sostegno dell’agricoltura. Serve intervenire, soprattutto, nei confronti del Governo in quanto sono indispensabili misure straordinarie che comportano anche modifiche normative ed iniziative legislative”.

“Tanti sono gli interventi imprescindibili. Per prima cosa occorre dare liquidità alle aziende attraverso una misura che preveda mutui a tasso fisso dell’1%, con preammortamento di almeno cinque anni, garantiti dallo Stato o attraverso Finlombarda. Occorre attivare il piano strategico nazionale sulle misure del secondo pilastro a sostegno delle aziende colpite per la ricostruzione delle strutture, bisogna rafforzare il piano di solidarietà nazionale in deroga al decreto legislativo 102 del 2004 in quanto oggi i danni per calamità sono esclusi da tale intervento. Serve attivare il piano di intervento europeo del regolamento UE 1465 del 2003 che mette a disposizione 60 milioni di euro per sostegno reddito alle aziende colpite da maltempo e intervenire con un piano straordinario accedendo alle misure del PNRR che noi chiamiamo “110 agricoltura”, attivando sostegni come quelli avviati con il 110 edilizia in modo che le aziende possano ricostruire almeno i fabbricati e le strutture danneggiate. E’ necessario sospendere, per almeno 12 mesi, ogni onere fiscale e contributivo per tutte le aziende colpite e sospendere, almeno per un anno, ogni trattenuta per compensazione sui contributi Pac anche alle aziende iscritte nel registro debitori tenuto da Agea. Occorre valutare un nuovo piano di sviluppo strategico assicurativo che possa anche prevedere assicurazioni obbligatorie per fabbricati e prodotti ma a condizioni nettamente più incentivanti e sostenibili per gli agricoltori rispetto alle attuali proposte dalle compagnie assicurative.” Questa la posizione di Roberto Cavaliere, Presidente di Copagri Lombardia, avanzata oggi in Commissione Agricoltura di Regione Lombardia alla presenza dell’Assessore Regionale Alessandro Beduschi.

“Importante - precisa Cavaliere - che si faccia un gioco di squadra tra Regione e Governo affinché si intervenga rapidamente e concretamente a sostegno delle aziende e dell’agricoltura tutta. Diversamente gli agricoltori da soli non riusciranno a superare questa gravissima situazione e l’agricoltura lombarda rischia di subire pesantissime conseguenze a danno di tutto l’agroalimentare italiano” conclude Cavaliere, rimarcando che “regione Lombardia è la prima regione agricola italiana e la seconda regione agricola d’Europa”.

Di seguito le proposte Copagri:

INTRODUZIONE

La drammatica ondata di maltempo che recentemente ha colpito il nord Italia ci pone sempre più di fronte alle evidenti conseguenze dei cambiamenti climatici dove l’eccezionalità degli eventi atmosferici è ormai la norma, con una tendenza alla tropicalizzazione che si manifesta con una più elevata frequenza di manifestazioni violente, sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi ed intense ed il rapido passaggio dal sole al maltempo, con sbalzi termici significativi che compromettono le coltivazioni nei campi con perdite della produzione agricola nazionale e danni alle strutture e alle infrastrutture nelle campagne.

In Lombardia, i chicchi di ghiaccio, uniti a vortici di forte vento hanno distrutto le coltivazioni in campo. Secondo le prime stime le tempeste di ghiaccio hanno flagellato centinaia di ettari oltre a danneggiare i mezzi agricoli e scoperchiare i tetti delle cascine, delle stalle e dei capannoni, con ripercussioni anche sulle annate produttive dei prossimi anni, causando al contempo danni non indifferenti alle strutture e mettendo a serio rischio l’incolumità degli animali.

LE PROPOSTE DELLA COPAGRI

Al fine di fronteggiare la drammatica situazione che si è venuta a generare, con l’intento di fornire strumenti utili alla ripresa delle aziende agricole e al parziale ristoro dei danni subiti, riteniamo utile formulare alcune proposte.

• Anzitutto necessario attivare e finanziare le misure già previste nel piano strategico nazionale. Come noto, all’interno dello sviluppo rurale è prevista la misura SRD06 (ex sottomisura 5.2), non attivata ma attivabile in Lombardia, che ha come finalità proprio il ripristino del potenziale produttivo agricolo e zootecnico danneggiato da calamità naturali, eventi climatici avversi assimilabili alle calamità naturali e da eventi catastrofici.

Di tutta evidenza quindi che i necessari interventi, che si prevedono ingenti e insostenibili direttamente dalle imprese agricole, possano essere parzialmente coperti da tale misura, altrettanto evidente che questa parziale soluzione non può pesare unicamente sulle spalle del già ridotto budget regionale.

Auspichiamo quindi un’immediata attivazione della misura ed un cofinanziamento nazionale che possa almeno alleviare i costi di riavvio dell’attività produttiva.

Necessario sottolineare che le misure del secondo pilastro, per quanto necessarie, hanno tempi di formulazione ed istruttoria che da soli li rendono incompatibili a fronteggiare l’emergenza nell’immediato ma a utili per la programmazione di medio - lungo periodo.

• Richiedere l’intervento del fondo di solidarietà nazionale

Riteniamo urgente prevedere uno specifico intervento legislativo con dotazioni finanziarie dedicate, che includa anche, una specifica deroga alle disposizioni dell’art. 5, comma 4, del D.lgs. 102/2004.

Come noto infatti attualmente il decreto esclude i danni alle produzioni ed alle strutture ammissibili all'assicurazione agevolata o per i quali è possibile aderire ai fondi di mutualizzazione. Necessario quindi che il Governo si adopri allo scopo di elaborare disposizioni normative che possano prevedere interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale di cui all’articolo 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 102/2004, che allo stato attuale sarebbero esclusi in quanto inseriti nel Piano di gestione dei rischi in agricoltura.

Ciò consentirebbe alle regioni interessate di procedere, in presenza dei requisiti di legge, come ad esempio un danno minimo alla produzione lorda vendibile del 30 per cento, con l’adozione di una proposta di attivazione del Fondo di solidarietà nazionale a fronte della quale potranno essere attivate le misure compensative a favore delle imprese agricole.

• Far fronte all’immediata mancanza di liquidità delle imprese agricole

Attraverso interventi di liquidità per le imprese attivando strumenti di microcredito garantiti con una durata di preammortamento di almeno cinque anni che tenga conto delle specifiche caratteristiche delle colture colpite e che consenta alle colture di tornare produttive generando reddito per gli agricoltori ( es: accesso al credito, con garanzia dello Stato o Finlombarda, tasso fisso al 1% e tetto massimo per azienda di € 100.000,00)

• Attivare il sostegno al reddito previsto dal Regolamento UE 2023/1465.

Di recente la commissione ha pubblicato un regolamento che prevede un sostegno finanziario di emergenza per i settori agricoli colpiti da problemi specifici che incidono sulla redditività economica dei produttori agricoli.

Tale regolamento infatti mette a disposizione a livello nazionale circa 60 milioni che potrebbero essere parzialmente utilizzati nelle intenzioni della Commissione per contrastare gli effetti dei recenti eventi meteorologici avversi eccezionali a livello regionale, che hanno causato danni consistenti ai produttori agricoli, mettendo in pericolo la loro redditività economica.

Stabilisce infatti il testo che sebbene alcuni elementi indichino che tali eventi si verificano in un contesto generale di crescenti rischi per l'agricoltura legati ai cambiamenti climatici, la loro intensità è stata straordinaria e come tale meritevole di tutela.

Tali fondi sono da impegnare entro il 31 gennaio 2024, riveste quindi caratteri di massima urgenza la predisposizione degli atti necessari a prevedere una compensazione in tale ambito.

. Difficoltà rispetto parametri produzione formaggi e vini DOP

A causa delle eccezionali precipitazioni, grandine e forte vento degli ultimi giorni si rischia di compromettere i raccolti e di conseguenza non rispettare i parametri di produzione per formaggi e vini DOP.

. Sblocco PAC

Solo per l’annata in corso, 2023, non procedere a recuperi per compensazioni relativi ai contributi della PAC per le aziende danneggiate che risultano iscritte al registro debitori.

. 110 AGRICOLTURA

Sostenere finanziariamente le aziende danneggiate accedendo al P.N.R.R. per la ricostruzione o ripristino dei fabbricati, acquisto di macchinari, attrezzature, sementi, mangimi e materiali inerenti all’attività agricola senza alcun esborso da parte delle aziende; potrebbe essere definito il “110 AGRICOLTURA” come era stato fatto per l’edilizia.

Utilizzo dei crediti d’imposta per i pagamenti delle tasse, contributi e oneri fiscali.

. Nuovo progetto assicurativo

Sarebbe auspicabile un nuovo progetto assicurativo per le aziende agricole da rendere obbligatorio, ma a condizioni vantaggiose, così facendo verrebbe data la possibilità a tutte le aziende del settore di considerare la polizza assicurativa un vantaggio e non una spesa.

Altro suggerimento, estendere il fondo AGRICAT a grandine e trombe d’aria.

. Oneri fiscali, contributi, prestiti e mutui bancari

Sospensione del pagamento degli oneri fiscali e contributi INPS per le aziende colpite almeno per l’anno 2023.

Sospensione di mutui ipotecari, chirografari e finanziamenti di ogni genere inerenti all’attività imprenditoriale istituendo una moratoria a doc per le aziende colpite dall’evento calamitoso.