Copagri Puglia: maltempo, nelle campagne del barese e del foggiano danni ingentissimi a strutture e produzioni

La violenta ondata di maltempo che si è abbattuta sulla Puglia nel fine settimana, con grandine, nubifragi e forte vento che si sono concentrati in alcuni comuni del barese, in particolare Giovinazzo, Molfetta, Ruvo, Corato e Terlizzi, e del foggiano, quali San Severo, Torremaggiore, Lucera, Sannicandro Garganico e San Paolo Civitate, ha causato danni ingentissimi alle strutture e soprattutto alle coltivazioni in campo, per le quali si stimano perdite che vanno dal 30% al 70% della produzione”. Lo sottolinea il presidente della Copagri Puglia Michele Palermo, informando di aver immediatamente allertato le strutture territoriali della Federazione affinché venissero subito avviate le necessarie ricognizioni dei danni e le conseguenti interlocuzioni con i comuni.

“In situazioni di questo tipo, infatti, che sembrano essere purtroppo sempre più frequenti, è fondamentale avviare quanto prima le procedure previste dal Dlgs 102/2004, attivandosi appena possibile per effettuare una prima stima dei danni, da comunicare per la necessaria verifica alle autorità competenti, così da quantificare il danno subito e poter accedere al Fondo di Solidarietà Nazionale, che come noto interviene a sostegno delle imprese con vari tipi di intervento, tra cui quello compensativo”, ricorda Palermo.

“Altrettanto fondamentale è che la Regione si attivi per richiedere al governo lo stato di calamità naturale, condizione imprescindibile per far sì che le aziende agricole possono beneficiare di una sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, della sospensione o del differimento del termine per gli adempimenti degli obblighi tributari e previdenziali, così come del pagamento delle rate e degli effetti del credito agrario e, infine, di un anticipo sui pagamenti dei premi PAC”, prosegue Palermo.

“A tal proposito, reiteriamo la nostra richiesta al Governo affinché intervenga con una deroga a quanto previsto dal Fondo di Solidarietà Nazionale, così da garantire risarcimenti anche per i danni alle produzioni assicurabili, come da Piano Assicurativo Nazionale, escluse dalle agevolazioni previste dal Dlgs 102/04, e andando in tal modo a tutelare anche le aziende non assicurate”, aggiunge il presidente della Copagri Puglia, secondo cui “una modifica di questo tipo, in ragione del sempre più frequente verificarsi di eventi climatici estremi, risulta ormai inderogabile”.