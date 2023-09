Corepla e Camst group inaugurano “Recopet”, per la prima volta nella ristorazione commerciale

Procede a passi decisi “Recopet”, l’innovativo progetto messo a punto da Corepla, il Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Plastica, e sviluppato con la collaborazione di Interzero, che ha l’obiettivo di supportare le più importanti realtà imprenditoriali pronte a lasciare un segno concreto del loro impegno in campo ambientale.

Recopet è il primo ecocompattatore per la raccolta e il riciclo delle bottiglie in PET a uso alimentare che permette di trasformare le bottiglie usate in nuove bottiglie sensibilizzando i cittadini verso comportamenti virtuosi nei confronti dell’ambiente.

Grazie alla collaborazione con Camst group, Società Cooperativa Benefit tra i principali player in Italia nel mercato della ristorazione, anche i clienti del ristorante self-service Tavolamica di Villanova di Castenaso potranno partecipare a questo circuito virtuoso e, a fronte del conferimento di bottiglie in PET, raccogliere punti e vantaggi attraverso l’App Recopet. É la prima volta che Recopet arriva nella ristorazione commerciale in Italia.

“Per Corepla la sostenibilità nasce da un impegno condiviso, per questo è per noi molto importante l’accordo siglato con Camst group, con cui condividiamo valori fondamentali come la cura del benessere verso i lavoratori, il rispetto per la comunità e soprattutto per l’ambiente nell’ottica di amplificare gli impatti positivi che possono essere generati dai processi di business. – ha dichiarato il presidente di Corepla Giovanni Cassuti-. Tra i nostri obiettivi più importanti, c’è quello di ottimizzare l’efficacia della raccolta dedicata degli imballaggi in plastica tramite una diffusione sempre più capillare degli ecocompattatori per contribuire al raggiungimento dei target sia nazionali che europei di raccolta e avvio a riciclo”.

Camst group è da sempre attenta alle persone, alle comunità in cui opera e all’ambiente con il progetto Recopet rafforza il proprio impegno in azioni concrete lungo tutta la filiera della ristorazione a favore della sostenibilità.

“La nostra vocazione sostenibile si concretizza anche attraverso lo sviluppo di alleanze con partner come Corepla. Insieme si può fare meglio e di più – ha dichiarato Francesco Malaguti, presidente di Camst group. Essere società cooperativa benefit richiede un impegno costante che si rinnova tutti i giorni attraverso grandi strategie e piccoli gesti quotidiani, come la raccolta e il riciclo delle bottiglie in PET dei nostri ristoranti self-service. Siamo partiti da Bologna ma il nostro obiettivo è di ampliare anche ad altri territori il progetto Recopet che è ora nella sua fase di lancio presso la Tavolamica di Villanova di Castenaso”.

Camst group è una Società Cooperativa Benefit. Nata nel 1945 a Bologna, l’azienda è oggi tra i principali player in Italia nel mercato della ristorazione collettiva (scuole, aziende, ospedali, case di cura), operando anche nella ristorazione commerciale con i brand Tavolamica, Dal 1945 Gustavo Italiano e nel banqueting per eventi con il brand Dettagli catering. Nel corso degli anni la società ha ampliato le sue attività anche al facility management, specializzandosi nei servizi dell’area soft (pulizie industriali), tech (manutenzioni e energy management) e con la divisione Life Science Solutions nelle attività di controllo e qualifica della contaminazione ambientale. I molteplici servizi di Camst group nell’ambito della ristorazione e del facility garantiscono più di una scelta per i clienti pubblici e privati; la sua vocazione sostenibile assicura più di una scelta per le persone e per l’ambiente. Con i suoi oltre 13 mila dipendenti, il gruppo ha una presenza in tutta Italia e all’estero, con un fatturato aggregato di 833 milioni di euro e 88 milioni di pasti prodotti all’anno (dati bilancio 2022). Camst group, più di una scelta.

COREPLA è un consorzio privato senza scopo di lucro, costituito ai sensi di legge per concorrere a conseguire gli obiettivi di riciclo dei rifiuti di imballaggi in plastica immessi al consumo sul territorio nazionale in conformità alla vigente legislazione europea e nazionale in materia.