Corso formazione Enpaia per giornalisti lombardi

Si è concluso con successo il corso di formazione per giornalisti dedicato alla "Tutela dei diritti del lavoro in agricoltura", organizzato dall'Ordine dei Giornalisti della Lombardia, ARGA Lombardia e Liguria, in collaborazione con Fondazione Enpaia e Regione Lombardia, svoltosi venerdì 28 giugno presso Palazzo Lombardia a Milano

I lavori del corso sono stati inaugurati da Attilio Fontana, Presidente della Regione Lombardia, che ha sottolineato l'importanza dell'agricoltura per la Lombardia e l'impegno della regione nel sostenere pratiche agricole sostenibili.

L'evento ha visto la partecipazione di numerosi professionisti dell'informazione, che hanno potuto approfondire le tematiche relative al lavoro nel settore primario, con particolare attenzione al caporalato e allo sfruttamento dei lavoratori, ma hanno potuto, altresì, essere informati sulle nuove tutele previdenziali offerte dalla Fondazione Enpaia.

Durante i lavori sono intervenuti: Fabio Benati, firma di Lombardia Notizie e segretario di Arga Lombardia e Liguria, che ha spiegato il ruolo di ARGA nel fornire formazione e supporto ai giornalisti specializzati in temi agricoli ed ambientali; Giuseppe Guastella,cronista giudiziario del quotidiano Il Corriere della Sera e membro del Collegio di Disciplina territoriale presso il consiglio dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia, ha relazionato sui punti cardine della deontologia professionale; Massimo Fiorio, Consigliere della Fondazione ENPAIA, ha parlato dell'importanza dell'agricoltura sociale come nuova frontiera per lo sviluppo rurale; Ten. Col. Loris Baldassarre, Comandante del Nucleo Carabinieri Tutela del Lavoro di Milano, ha presentato i dati del 2023 sulle attività del Nucleo per contrastare le pratiche di lavoro illegale e tutelare i diritti dei lavoratori; Attilio Barbieri, Giornalista di libero e blogger, ha evidenziato le sfide nella tutela dei prodotti agroalimentari italiani dalla contraffazione e dall'etichettatura ingannevole; Francesco Gagliardi, Responsabile Comunicazione e Marketing di Enpaia e Direttore Responsabile della testata online Previdenza Agricola, ha descritto il ruolo di Enpaia nel sostenere la filiera agroalimentare italiana attraverso investimenti mirati alle aziende del settore eGiuseppe Peleggi, Responsabile della direzione Studi e Ricerche di Enpaia, ha esplorato le connessioni tra agricoltura, linguaggio e intelligenza artificiale, applicata all’agricoltura e intesa come mezzo per agevolare la soluzione di numerosi problemi, comprendere le evoluzioni geopolitiche degli interessi strategici agricoli a livello mondiale, agevolare il lavoro nei campi e fare previsioni sulla base di mappe prodotte da satelliti gestazionari intorno al globo terrestre.

L'obiettivo del corso è stato quello di fornire ai giornalisti i necessari strumenti per informare correttamente il pubblico su un tema di grande attualità e spesso trascurato. Un impegno importante per contribuire a costruire una filiera agroalimentare più equa e sostenibile, dove i diritti di chi lavora siano rispettati e valorizzati. La partecipazione al corso ha consentito ai giornalisti presenti di acquisire 7 crediti formativi deontologici.

Il successo del corso di formazione dimostra l'importanza di sensibilizzare l'opinione pubblica su un tema così delicato. L'auspicio rilevato nei numerosi interventi svoltisi durante i due momenti di question time è che iniziative simili siano replicate in futuro, per contribuire ad un'informazione più consapevole e a valorizzare un settore agricolo più giusto che possa godere di tutte le tutele offerte da Fondazione Enpaia.