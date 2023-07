Crea, Carrassi: avanti con la ricerca per Xylella e siccità. Problemi di mercato e quotazioni impazzite. VIDEOINTERVISTA

"Le associazioni sono convinte che la ricerca sia la soluzione a tutti i problemi, sia sulla Xylella sia sulla siccità. Quindi bene, andiamo avanti con le ricerche e le ricerche in campo e la ricerca in laboratorio, perché le cultivar resistenti sia alla Xylella - che ancora non si sono trovate, si sono trovate solo quelle tolleranti - sia alla siccità sono fondamentali. Guardate l'ultima campagna olivicola olearia, dove la Spagna ha fatto metà della produzione, e anche la prossima, visto che non sta piovendo, sarà una campagna molto scarsa. Questo chiaramente crea grandi problemi al mercato, a quotazioni impazzite, quindi noi dobbiamo lavorare per stabilizzare il mercato a favore di tutta la filiera in modo da avere olio d'oliva per tutti i consumatori. E un lavoro programmabile per tutta la filiera".

Così ad AGRICOLAE Andrea Carrassi, direttore Assitol, in occasione del convegno "Novixgen: olivo e vite più resilienti, la sfida della ricerca", organizzato a Roma dal CREA.