Crea, Cerreto: Sulla Xylella la politica ha fallito. Ora con Meloni e Lollobrigida abbiamo cambiato rotta. VIDEOINTERVISTA

"Oggi si discute di un tema importante, il tema della Xylella fastidiosa. Noi non abbiamo problemi a dire che su questo tema la politica ha fallito. L'amministrazione che doveva essere competente ha fallito. Oggi abbiamo cambiato rotta con il governo Meloni. Abbiamo il ministro Lollobrigida e il sottosegretario La Pietra che sono molto sensibili a questo tema, che stanno redigendo finalmente un piano olivicolo nazionale che mancava da anni al nostro Paese, che pure è la madre dell'olio d'oliva e la madre dell'olivo, riconosciuta in tutto il mondo".

Così ad AGRICOLAE Marco Cerreto, membro Commissione agricoltura alla Camera, in occasione del convegno "Novixgen: olivo e vite più resilienti, la sfida della ricerca", organizzato a Roma dal CREA.

"In qualità di deputato e di membro in Commissione Agricoltura non siamo stati con le mani in mano. Abbiamo ormai da mesi convocato una commissione di indagine conoscitiva insediata, incardinata appunto in Commissione agricoltura, anche per verificare quelle che sono state le azioni poste in essere per il contrasto alla Xylella e quello che è stato fatto e anche capire quello che non è stato fatto.

Ritengo che oggi la ricerca - e bene ha fatto il crea a continuare ad investire su progetti che possano contribuire ad aumentare la resilienza dell' olivo - deve contrastare la Xylella che deve essere necessariamente fermata, perché altrimenti si rischia di inaridire tutta la nostra olivicoltura. E ritengo che oggi una strategia di sistema, che probabilmente fino adesso è mancata tra amministrazioni competenti, politica e ricerca, possa contribuire a sconfiggere questo fastidiosissimo insetto che purtroppo ha minato gran parte della Regione Puglia. Noi non ci possiamo assolutamente permettere di continuare a danneggiare un comparto così fondamentale e importante per tutto il sistema agroalimentare italiano".