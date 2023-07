Crea, La Pietra: Xylella? Noi non abbiamo tempo. Sul commissario stiamo valutando, ma vanno definiti gli strumenti a disposizione. VIDEOINTERVISTA

"Oggi credo che sia stato un evento estremamente importante, perché comunque si mette in campo una ricerca che potrebbe essere risolutiva per il problema della Xylella in Puglia. Ci vuole, come ha detto il presidente, del tempo per avere dei risultati. Purtroppo devo dire che noi non abbiamo tempo, la Puglia non ha tempo, il sistema olivicolo non ha tempo. Quindi ho chiesto al Presidente di darci anche degli strumenti da poter usare immediatamente, perché dobbiamo sicuramente dare una svolta drastica al problema della Xylella in Puglia".

Così ad AGRICOLAE Patrizio La Pietra, Sottosegretario Masaf, in occasione del convegno "Novixgen: olivo e vite più resilienti, la sfida della ricerca", organizzato a Roma dal CREA.

"L'idea di un commissario, come molte associazioni ci stanno chiedendo, va sicuramente approfondita, però bisogna avere anche le idee chiare su cosa deve fare questo commissario con gli strumenti che ha a disposizione. Il fatto è che il sistema della Puglia è fondamentale per tutto il sistema olivicolo nazionale. Non c'è solo questa criticità, questa forse è la maggiore, ma ci sono altre criticità che vanno affrontate: la frammentazione delle aziende, la volatilità dei prezzi, l'influenza del mercato internazionale, i cambiamenti climatici, tutta una serie di cose che dobbiamo analizzare e mettere in campo per trovare le giuste soluzioni per rilanciare il comparto.